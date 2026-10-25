Le classement officiel du PlayStation Store place FC 27 devant Wolverine en Europe. Un résultat limité aux téléchargements de septembre.

Sur PS5, Wolverine domine aux États-Unis, mais les Européens ont choisi un autre numéro un

Le football a pris la première place sur PS5 en Europe, devant Wolverine. Dans les résultats de septembre publiés par Sony le 22 octobre, EA Sports FC 27 domine le classement européen, tandis que Marvel’s Wolverine arrive en tête aux États-Unis et au Canada. Deux territoires, deux ordres différents : ce tableau porte sur les téléchargements du PlayStation Store, pas sur toutes les ventes de jeux.

La nuance compte pour les joueurs français. Une exclusivité très visible dans les discussions internationales peut dominer le marché nord-américain sans occuper la même position chez nous. Ce classement permet de regarder les habitudes européennes, tout en gardant son périmètre en tête : le numérique vendu sur la boutique PlayStation.

Le tableau publié par Sony place The Blood of Dawnwalker au troisième rang européen, suivi de Halloween et de Grand Theft Auto V. Le haut du classement associe donc des nouveautés à un jeu installé depuis longtemps. La présence de GTA V ne renseigne toutefois ni sur les réservations de GTA 6 ni sur les joueurs qui comptent acheter le prochain Rockstar.

Rang PS5 Europe États-Unis et Canada 1 EA Sports FC 27 Marvel’s Wolverine 2 Marvel’s Wolverine EA Sports FC 27 3 The Blood of Dawnwalker NBA 2K27 4 Halloween Halloween 5 Grand Theft Auto V The Blood of Dawnwalker

Ce résultat ne transforme pas Wolverine en déception européenne : il termine deuxième dans cette sélection. Sans volumes de téléchargements, impossible de mesurer la distance entre les deux premiers. Une place de moins peut correspondre à un écart étroit comme à une différence beaucoup plus marquée.

Le tableau inclut aussi Forza Horizon 5, neuvième en Europe, et It Takes Two, vingtième. C’est une autre façon de lire le classement : au-delà des lancements du mois, des jeux de course et des expériences coopératives continuent à trouver des acheteurs. Leur rang ne donne cependant pas leur fréquentation actuelle.

Un classement de téléchargements, pas de toutes les ventes

Les jeux achetés sur disque ne figurent pas dans ces positions du PlayStation Store. Sony précise également que les mises à niveau ne sont pas incluses dans le tableau PS5. Comparer ces résultats avec un palmarès de distributeurs physiques ou avec des recettes mondiales reviendrait donc à rapprocher des mesures différentes.

Autre limite : le classement ne fournit pas de chiffres de vente. On sait quel jeu se place devant un autre, mais pas combien d’exemplaires numériques ont été téléchargés. Il ne permet pas davantage de comparer directement la taille des marchés européen et nord-américain.

Il faut enfin séparer achat et usage. Un jeu peut rester très joué sans générer suffisamment de nouvelles transactions pour apparaître en tête. À l’inverse, une sortie importante peut grimper immédiatement sans que ce tableau dise combien de temps ses nouveaux propriétaires y consacrent.

La PS4 et les jeux gratuits racontent encore autre chose

Sur PS4, FC 27 occupe aussi la première place européenne, devant Red Dead Redemption 2 et Batman: Arkham Knight. Le podium est différent en Amérique du Nord, où Red Dead Redemption 2 arrive devant Call of Duty: Black Ops III et Batman. La comparaison montre pourquoi un classement PS5 ne résume pas tout le public PlayStation.

Les jeux gratuits disposent de leur propre liste, commune à la PS5 et à la PS4. Aniimo y devance Fortnite puis Call of Duty: Warzone en Europe. Ces téléchargements ne se comparent pas aux achats de FC 27 ou de Wolverine : aucun prix d’entrée équivalent ne filtre l’installation.

Pour situer le succès d’un jeu, le bon réflexe consiste donc à regarder la plateforme, la région et le modèle économique avant son rang. Ici, le constat européen est précis : sur la boutique numérique de Sony, en septembre, le football est passé devant Wolverine.