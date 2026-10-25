Steam choisit vos prochaines sorties selon votre temps de jeu : son calendrier devient officiel

Le calendrier personnel quitte Steam Labs. Valve explique comment vos habitudes influencent les sorties proposées et pourquoi les places ne sont pas payantes.

Le prochain jeu que Steam vous conseille ne sera pas forcément celui que votre ami voit au même endroit. Le calendrier personnel vient de quitter Steam Labs pour devenir une fonction complète du magasin, annonce Valve le 23 octobre. Sa sélection de sorties récentes et à venir dépend de vos habitudes de jeu, plutôt que d’une liste identique pour tout le monde.

L’outil n’apparaît pas de nulle part : il était testé depuis octobre 2025. Le changement concerne son statut et sa place dans la découverte des jeux. Valve entend en faire un rendez-vous plus simple à consulter entre les grandes promotions, les listes de souhaits et les pages de nouveautés.

Une heure de jeu compte davantage qu’un lancement de quelques minutes

Le système part des jeux que vous pratiquez, puis cherche des joueurs dont la répartition du temps de jeu ressemble à la vôtre. Il regarde ensuite les titres que ces profils ajoutent à leur liste de souhaits ou auxquels ils jouent. La recommandation repose donc sur un rapprochement de comportements, pas seulement sur une étiquette de genre.

Dans son annonce, Valve précise qu’un titre lancé quelques minutes pèsera peu face à ceux auxquels vous consacrez réellement du temps. Une démo ouverte par curiosité ne doit pas redessiner instantanément tout votre calendrier. Un nouveau favori joué longuement a, en revanche, davantage de chances de faire évoluer les propositions.

Le modèle est réentraîné quotidiennement, sans que la liste soit censée changer brutalement chaque matin. Le catalogue avance aussi avec une fenêtre de huit semaines et avec les dates que les studios confirment. Une recommandation peut ainsi devenir pertinente parce que la sortie approche, même si vos goûts n’ont pas changé.

Les studios ne peuvent pas acheter leur place

Valve répond explicitement à cette question : les emplacements du calendrier ne sont pas vendus. La sélection n’est pas non plus une programmation éditoriale manuelle. Voir un petit jeu à côté d’un blockbuster ne signifie donc pas que leurs éditeurs ont acheté deux cases de publicité.

La documentation Steamworks décrit le calendrier comme un outil de visibilité pour les sorties récentes et futures, dans l’écosystème de recommandations du magasin. Pour un développeur, fournir des informations de sortie exploitables aide le service à situer son jeu. Cela ne lui donne pas la possibilité de garantir sa présence chez chaque joueur.

La sortie des laboratoires conserve également les améliorations apportées pendant les essais : filtres et options pour les DLC, les titres souhaités et l’accès anticipé. Les studios peuvent préciser leur date de passage à la version 1.0, ce qui permet de mieux distinguer l’arrivée initiale d’un jeu et sa sortie d’Early Access.

On accède à l’outil depuis l’accueil du magasin ou sa page « Personal Calendar ». Il est pensé pour les ordinateurs, les appareils mobiles et SteamOS. Il faut le lire comme une sélection : l’absence d’un titre ne signifie ni qu’il a été annulé, ni que Steam ne le vendra pas.

Le calendrier complète surtout la liste de souhaits. Celle-ci permet de suivre une intention déjà formée ; le calendrier cherche à faire émerger des jeux auxquels vous n’aviez pas forcément pensé. Une fois une proposition intéressante repérée, sa fiche reste l’endroit où vérifier les langues, la configuration nécessaire et les conditions d’accès anticipé avant d’acheter.