Steam doit-il signaler les jeux créés avec l’IA ? Le patron d’Epic conteste cette obligation

Des propos de Tim Sweeney relancent le débat sur les informations fournies aux acheteurs. Les règles de Steam distinguent plusieurs usages de l’IA.

Pour Tim Sweeney, obliger un développeur à déclarer l’usage d’IA générative peut alimenter des campagnes contre son jeu. Pour un acheteur, la même mention peut éclairer une décision. Des messages du patron d’Epic datés du 23 octobre, repris par Steam Hype le lendemain, remettent cette opposition au centre du débat sur les règles de Steam.

Selon le compte rendu de Steam Hype, Sweeney assimile ces déclarations imposées à une prise de position politique susceptible d’alimenter des campagnes contre les créateurs. Il ne s’agit pas de l’annonce d’une modification des règles Steam : c’est une contestation publique de leur principe.

Steam sépare les contenus préparés et ceux générés pendant le jeu

La documentation Steamworks fournit un cadre plus précis que la formule générale « jeu fait par l’IA ». Valve distingue les contenus générés pendant le développement et présents dans le produit, de ceux produits en direct quand le jeu fonctionne. Le second cas implique notamment de décrire les garde-fous contre la génération de contenus illégaux.

Cette séparation a du sens pour comprendre ce que l’on achète. Une image préparée avec un outil génératif et un personnage qui improvise ses répliques pendant la partie ne présentent pas les mêmes possibilités ni les mêmes limites. Les ranger sous une étiquette unique peut informer de leur origine tout en masquant leurs différences d’usage.

Le désaccord porte ainsi sur la fonction de l’information. Pour un acheteur, connaître la présence d’éléments générés peut peser dans la décision d’achat. Pour un studio, une déclaration très générale peut devenir un raccourci qui résume injustement des années de travail à l’utilisation d’un outil.

Une mention « IA » ne dit pas encore ce que le joueur achète

La question utile dépasse donc le choix entre afficher une mention et ne rien dire. Une information peut préciser quels éléments sont concernés, s’ils ont été validés avant la sortie et s’ils continuent à être générés pendant l’utilisation. Le joueur peut alors distinguer une caractéristique du produit d’une simple étape de fabrication.

Il serait aussi excessif de déduire la qualité d’un jeu de cette seule mention. Un texte, une image, une voix et un système interactif doivent encore être jugés sur leur résultat. L’étiquette peut éclairer l’achat ; elle ne constitue pas un test.

Une mention utile devrait aider à répondre à une question précise : qu’est-ce qui a été généré, et à quel moment ? Sans ce détail, le joueur sait qu’une IA est intervenue, mais pas ce qu’il rencontrera réellement dans le jeu.