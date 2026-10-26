La collection lo-fi officielle des 30 ans de Tomb Raider est à écouter sur YouTube. Plus de 500 pistes de bandes originales sont attendues en novembre.

Tomb Raider fête ses 30 ans avec un album à écouter et plus de 500 morceaux annoncés pour novembre

Pour ses 30 ans, Tomb Raider propose de retrouver ses musiques autrement : une collection lo-fi officielle est déjà à écouter sur YouTube. L’équipe a présenté ce projet le 24 octobre et annoncé, séparément, plus de 500 morceaux de bandes originales attendus sur les services de streaming en novembre.

Ces deux projets ne sont pas le même album. La collection disponible maintenant réinterprète la musique de la saga. Le catalogue annoncé pour novembre rassemble des bandes originales, compilations et publications dont certaines feront leur première apparition sur ces plateformes.

Un voyage musical entre plusieurs générations de Lara Croft

La collection anniversaire a été réalisée avec ThatNorskChick. Elle réunit des éléments musicaux issus de plusieurs périodes de la franchise, des épisodes classiques aux aventures plus récentes. Le parti pris lo-fi remixe ces thèmes pour une écoute différente de celle des bandes originales brutes.

Alix Wilton Regan a aussi enregistré des répliques emblématiques destinées à être intégrées à la collection. L’ensemble s’accompagne d’un travail visuel de Tholia, avec une illustration de couverture et une animation située à Croft Manor. Il s’agit d’un projet musical et artistique officiel, pas d’une nouvelle séquence de jeu.

Pour l’écouter, le lien le plus direct est la page officielle de l’anniversaire, qui intègre la collection YouTube. Elle permet également de retrouver les créations visuelles proposées par l’équipe. Les autres services de streaming sont annoncés ultérieurement pour cette collection, sans qu’il faille confondre cette promesse avec une disponibilité immédiate partout.

Les bandes originales arriveront séparément en novembre

Le travail consacré aux bandes originales est mené avec Harry Hinds, spécialiste de la musique de Tomb Raider. L’équipe évoque plus de 500 pistes attendues en novembre, dont des albums nouvellement produits, des morceaux auparavant inédits et des compilations spéciales.

L’annonce ne donne pas encore un calendrier détaillé titre par titre. Chercher dès maintenant l’intégralité de ce catalogue sur son service habituel peut donc mener à une fausse impression de restriction régionale ou d’abonnement manquant : une partie de la publication est simplement encore à venir.

Pour l’instant, la collection lo-fi est le rendez-vous immédiatement accessible : retrouver les thèmes de la saga dans une autre ambiance, sans relancer un épisode. Le catalogue de novembre permettra ensuite de chercher les versions originales, avec une liste détaillée encore attendue.