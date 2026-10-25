Nintendo Music accueille ARMS : 45 morceaux et 90 minutes de musique

Les combats d’ARMS retrouvent une autre scène : Nintendo Music. Le service accueille 45 morceaux du jeu, soit environ 90 minutes d’écoute, selon le relevé publié le 24 octobre par Nintendo Life. L’album rassemble les thèmes des arènes, des menus et des affrontements.

Le catalogue réunit les thèmes du Grand Prix, les musiques des arènes et plusieurs morceaux de menus ou de combats. Ninja College, Ramen Bowl et Sky Arena figurent dans la liste, aux côtés des affrontements contre Hedlok. Il ne s’agit donc pas d’un simple ajout du thème principal.

Une bande originale supplémentaire, sans annonce d’ARMS 2

La bande originale est attribuée à Atsuko Asahi et Yasuaki Iwata dans le relevé de Nintendo Life. Cette arrivée concerne Nintendo Music et son catalogue. Elle ne constitue pas l’annonce d’ARMS 2, ni la preuve qu’un nouvel épisode serait en préparation.

La différence est importante pour une série dont les fans peuvent chercher le moindre signe de retour. Ajouter une musique à un service est une façon de faire vivre les archives ; cela ne renseigne pas sur le calendrier d’un studio. Le plaisir de réécouter le jeu n’a d’ailleurs pas besoin d’être transformé en rumeur pour avoir un intérêt.

Les 45 pistes donnent aussi un autre accès à son identité. Un morceau d’arène, une musique de sélection et un thème de fin n’accompagnent pas le même moment. Les retrouver dans un album permet de passer d’une ambiance à l’autre sans devoir relancer un combat ou parcourir les menus de la console.

En France, Nintendo Music est accessible aux abonnés Nintendo Switch Online via son application mobile ou le navigateur d’un ordinateur. L’application peut être téléchargée gratuitement, mais l’écoute nécessite l’abonnement. L’ajout d’ARMS enrichit ce catalogue ; il ne demande pas d’acheter le jeu pour en retrouver les thèmes.