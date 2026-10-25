La version Switch 2 est sortie le 22 octobre. Les possesseurs du jeu sur Switch bénéficient d’une mise à niveau, avec des améliorations et GameShare.

Cult of the Lamb sur Switch 2 : la mise à niveau gratuite est disponible

Le passage à la Switch 2 ne demande pas forcément de racheter Cult of the Lamb. Disponible depuis le 22 octobre, la nouvelle édition propose une mise à niveau gratuite aux propriétaires de la version Switch. Le rappel publié le 24 octobre porte sur une sortie effective, avec des améliorations techniques annoncées et GameShare.

Le studio Massive Monster associe cette édition à une meilleure résolution, une fluidité améliorée et la prise en charge de GameShare. L’annonce ne fournit pas, dans les éléments examinés, une définition de rendu ou une fréquence d’images permettant de promettre un mode technique précis.

Une mise à niveau pour les propriétaires de la version Switch

Le suivi de Nintendo Life distingue l’arrivée de la nouvelle version de la vente du jeu lui-même. La gratuité concerne le passage depuis une copie Switch déjà possédée. Elle ne signifie pas qu’une personne sans le jeu peut le télécharger gratuitement.

Le jeu de base bénéficie d’une édition Switch 2.

Une mise à niveau est annoncée pour les propriétaires de la version Switch.

La résolution, la fluidité et GameShare figurent parmi les améliorations annoncées.

Le studio évoque également l’arrivée de l’extension Woolhaven et des packs de contenus sur Switch 2. Il ne faut pas transformer cette formulation en promesse que tous les contenus payants deviennent gratuits : changer d’édition et acquérir une extension sont deux opérations différentes. Les droits liés aux contenus possédés doivent être distingués du prix d’un achat supplémentaire.

Pour un joueur qui avait laissé son culte de côté, la mise à niveau donne surtout une occasion de reprendre le jeu dans de meilleures conditions annoncées, sans racheter le titre de base. Il restera à juger la tenue de ces améliorations pendant les parties, plutôt qu’à déduire une expérience parfaite de la seule étiquette Switch 2.

La gratuité porte sur la mise à niveau du jeu que l’on possède. Avant d’acheter une nouvelle édition ou un contenu supplémentaire sur l’eShop français, c’est donc ce droit de passage qu’il faut identifier : une extension payante et une amélioration de version ne sont pas le même achat.