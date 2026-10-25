Modern Warfare 4 : Kill Block oblige à réapprendre le terrain entre les parties

La carte modulaire accompagne le lancement de Modern Warfare 4. Son intérêt : faire évoluer les lignes de vue et les trajets plutôt que répéter un plan fixe.

Un passage familier peut ne plus offrir la même ouverture à la partie suivante. Kill Block, la carte modulaire de Modern Warfare 4, recompose le terrain et oblige les équipes à réexaminer leurs repères. Présenté dès juillet, le dispositif accompagne maintenant la sortie mondiale du jeu, le 23 octobre.

Le nouveau contexte est donc la disponibilité commerciale du jeu, et non une révélation soudaine du concept. Pour les joueurs qui commencent ce week-end, l’intérêt est de comprendre pourquoi une position avantageuse lors d’une partie ne le sera pas forcément à la suivante.

Trois modules et plus de 500 configurations annoncées

La présentation officielle de Xbox Wire décrit un espace organisé autour de trois modules : une section centrale et deux parties extérieures. Leur assemblage permet de faire varier le terrain. Plus de 500 configurations sont annoncées au lancement, avec des expériences Gunfight en 3 contre 3 et en 10 contre 10.

Ce chiffre ne signifie pas 500 cartes entièrement indépendantes, chacune fabriquée comme un environnement unique. Il désigne les combinaisons permises par les modules. Pour juger la variété, le nombre de plans possibles devra donc être rapproché de la façon dont ils changent réellement les affrontements.

Une ligne de vue raccourcie, un passage déplacé ou un couvert placé autrement peuvent modifier une approche sans changer tous les décors. C’est ce type de différence que le dispositif cherche à exploiter. La mémoire du lieu garde un intérêt, mais elle doit laisser une place à l’observation du terrain présent.

Face à une carte recomposée, annoncer ce que l’on voit peut aider davantage que donner le nom d’une position supposée identique à la partie précédente. Le groupe doit établir des repères communs, vérifier les ouvertures et adapter ses déplacements. Il s’agit d’une conséquence logique du principe modulaire, pas d’un avantage mesuré dans un essai Menow.

La variété se jugera donc dans les décisions prises pendant la partie : nouveau trajet, couvert différent, angle à revérifier. Les centaines de combinaisons annoncées n’ont d’intérêt tactique que si elles changent ces choix.