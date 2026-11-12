Zelda Ocarina of Time : pourquoi Mario et Yoshi ont disparu du château d’Hyrule sur Switch 2

Dans The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Nintendo 64, les joueurs qui regardaient par une fenêtre de la cour du château d’Hyrule pouvaient apercevoir des portraits de Mario et de Yoshi. Ces clins d’œil ont disparu du remake Switch 2. Dans un entretien avec Game Informer, le producteur Eiji Aonuma explique qu’il voulait éviter qu’une apparition aussi inattendue détourne un instant le joueur de ce qui se passe à Hyrule.

Un détail caché à l’endroit où Link rencontre Zelda

Sur Nintendo 64, le décor réservait une surprise à ceux qui prenaient le temps de regarder par les fenêtres. Les portraits faisaient écho à d’autres jeux Nintendo, alors même que la visite du château avait un rôle précis dans l’histoire de Link. C’est justement ce contraste qui faisait sourire : le joueur quittait un instant le récit pour reconnaître des visages familiers.

Aonuma se souvient que l’équipe de l’époque abordait ces références avec davantage de légèreté. En revenant sur la scène pour le remake, il s’est demandé ce que ressentirait un joueur découvrant Yoshi à cet endroit. Son explication porte sur ce moment précis et sur l’attention du joueur, au milieu d’une séquence construite autour du monde d’Hyrule.

Le remake a aussi revu un clin d’œil de la version 3DS

La version Nintendo 64 et l’adaptation 3DS avaient leurs propres références. Dans le même entretien, Aonuma évoque les images de Skyward Sword ajoutées à l’époque de la 3DS. Les équipes avaient alors envie de glisser de tels détails, et la proximité de la sortie de Skyward Sword s’y prêtait. Ces images ont également été retirées de la version Switch 2. Si votre souvenir du château vient de la 3DS, le décor que vous cherchez peut donc être différent de celui dont se souviennent les joueurs de 1998.

Ce que vous retrouverez sur Switch 2

La visite du château et la rencontre avec Zelda font toujours partie de l’aventure. Le remake, sorti le 5 novembre 2026, revoit notamment les décors, les commandes de la caméra et certaines scènes. La présentation de Nintendo montre ces changements en vidéo. Si vous rejouez surtout pour retrouver le détail des fenêtres, c’est la version Nintendo 64 qui contient les portraits de Mario et Yoshi.