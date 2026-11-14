Zelda Ocarina of Time : Nintendo a rendu ses morts-vivants moins effrayants

Les morts-vivants d’Ocarina of Time auraient pu être bien plus éprouvants dans le remake sur Switch 2. Le producteur Hidemaro Fujibayashi explique que Nintendo a réduit leur intensité pendant le développement. L’équipe voulait retrouver la tension du jeu d’origine, que les nouveaux graphismes, le son et les mouvements des créatures avaient amplifiée.

Le même ennemi peut produire un effet différent

Les ReDead sont des silhouettes qui ressemblent à des zombies. Une fois Link repéré, leur cri et leur manière de se rapprocher suffisent à rendre la rencontre tendue. Dans un remake, un mouvement plus détaillé ou un son plus présent peut changer la scène même si le rôle de l’ennemi reste identique.

Dans son entretien à GameSpot, Fujibayashi explique que les développeurs avaient poussé précisément ces trois éléments. Le résultat lui paraissait assez effrayant pour modifier l’expérience que l’équipe souhaitait conserver. Nintendo a donc atténué l’effet avant la sortie.

Ce que Nintendo a cherché à préserver

L’objectif était de garder la place particulière de ces rencontres dans l’aventure. Après les zones ouvertes et les combats plus familiers, une créature qui impose de ralentir et d’observer crée un changement de rythme. Les morts-vivants sont toujours présents et leur rencontre garde cette fonction.

Le producteur décrit un ajustement d’ambiance. Il ne détaille pas quelles animations ou quels sons ont changé entre les versions de travail. La scène finale donne en revanche un exemple concret de ce que Nintendo entend par fidélité : moderniser la façon dont Link et ses ennemis apparaissent à l’écran tout en conservant la sensation que la rencontre devait provoquer.