YouTube sur Switch 2 : une démonstration sur console modifiée, pas une application officielle

Une Switch 2 modifiée affichant YouTube : c’est ce que le développeur @byizmysh présente dans une publication du 25 octobre, relayée le 26 par Android Authority. Il indique s’appuyer sur le projet open source VacuumTube. Cette expérimentation communautaire n’est pas une sortie de l’application YouTube dans la boutique Nintendo.

Cette différence est essentielle pour ceux qui voudraient simplement regarder leurs vidéos sur la console. Une expérimentation dans un environnement homebrew et une application distribuée aux utilisateurs ordinaires ne proposent ni le même accès ni les mêmes garanties.

Le projet reprend une interface YouTube pensée pour le téléviseur

Dans sa publication d’origine, le développeur présente un travail fondé sur VacuumTube. Le dépôt de ce projet le décrit comme un moyen d’utiliser l’expérience YouTube Leanback sur ordinateur, avec des améliorations. C’est donc une base logicielle existante qui est citée, pas une application créée ou validée par Nintendo.

Une interface de télévision a un intérêt évident sur un appareil piloté à la manette : la navigation y est conçue autour d’une sélection à distance plutôt qu’autour d’une souris. Cela explique l’intérêt de cette famille d’interfaces pour un portage communautaire, sans établir que chaque fonction de YouTube y est disponible.

Une console modifiée ne représente pas toutes les Switch 2

Le compte rendu d’Android Authority rattache cette avancée aux développements récents autour du jailbreak. Les informations consultées ne permettent pas de promettre une installation sur toutes les versions du système, ni un fonctionnement durable des connexions de compte ou de la lecture vidéo.

Le contenu montré doit donc se lire comme une preuve de concept attribuée à son auteur. Menow n’a pas testé ce portage : les comptes YouTube, les différents modes de lecture et les versions de système compatibles n’ont pas été vérifiés. Le nom VacuumTube identifie la base du travail présenté, pas une application Nintendo à chercher dans l’eShop.