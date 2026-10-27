Des jeux Xbox sur Android : hakuX ouvre ses essais aux puces Mali et Xclipse

Les smartphones à GPU Mali, Xclipse ou PowerVR entrent dans les essais de hakuX. La version 1.1.0 de cet émulateur de la première Xbox, publiée le 24 octobre, ajoute leur prise en charge expérimentale. C’est une ouverture concrète au-delà des Adreno, sans promesse de faire tourner toute la ludothèque sur tous les appareils Android.

Le projet ne promet pas pour autant que toute la ludothèque Xbox fonctionnera sur n’importe quel mobile. Le développeur cite des résultats sur certains jeux et adapte son moteur aux capacités des pilotes. Ce sont ces conditions techniques, plus que le seul nom du processeur du téléphone, qui déterminent les essais possibles.

Le GPU et son pilote comptent autant que la puissance affichée

Les notes officielles de hakuX 1.1.0 décrivent des solutions de remplacement pour des fonctions absentes de certains GPU, ainsi que des contournements de problèmes de pilotes. Le développeur cite Burnout 3 et Mercenaries fonctionnant sur un Pixel 8 équipé d’un Mali-G715. Ce retour vient du projet ; Menow n’a pas reproduit ces essais.

Sur un téléphone, le GPU réalise une partie du travail nécessaire pour afficher les jeux. Le pilote fait le lien entre ce matériel et les fonctions attendues par l’application. Une puce récente ne règle donc pas automatiquement une incompatibilité si une fonction manque ou si le pilote se comporte différemment.

Le statut expérimental garde tout son sens : le résultat rapporté sur deux titres et un appareil ne devient pas une garantie pour tous les jeux ou tous les téléphones de la même marque.

La version 1.0 avait déjà remplacé le cœur de l’émulateur

La veille, le 23 octobre, hakuX 1.0.0 avait introduit une refonte du cœur d’exécution. Le projet indique avoir remplacé son ancien fonctionnement fondé sur QEMU par une solution utilisant FEX et une réimplémentation native du noyau Xbox. La version 1.1 élargit ensuite le champ des GPU testés.

Les dates sont donc distinctes : la refonte du moteur date du 23 octobre, l’ouverture expérimentale aux autres GPU du 24. Leur reprise dans la presse le 26 n’en fait pas deux nouveautés lancées ce jour-là.

Le même jeu ne donne pas le même résultat sur tous les téléphones

Pour lire un retour d’expérience, quatre informations sont utiles : le jeu précis, le modèle de téléphone, son GPU et la version du pilote. Un nombre d’images par seconde sans ces éléments ne dit pas si votre propre appareil reproduira le résultat. Les réglages et la version de l’émulateur doivent aussi correspondre.

Le projet distribue ses versions depuis son dépôt. Un fichier présenté comme un « pack hakuX avec tous les jeux » n’est pas la même chose que cette application. Les jeux et les droits nécessaires à leur utilisation restent distincts du téléchargement de l’émulateur.

La version 1.1 améliore aussi la navigation à la manette : le bouton A sélectionne, B revient en arrière et la bibliothèque peut être parcourue sans toucher systématiquement l’écran. Pour une installation associant téléphone, support et manette, cette ergonomie compte autant que le lancement réussi d’un premier jeu.