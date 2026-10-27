GTA 6 : les copies de test seraient envoyées, les premiers avis attendus le 18 novembre

Les premiers verdicts sur GTA 6 pourraient tomber le 18 novembre, à un jour du lancement prévu le 19. Le 26 octobre, NateTheHate affirme que Rockstar commence à envoyer les copies destinées aux médias ; Insider Gaming dit avoir recoupé la date des tests. Ce calendrier reste une information de sources, sans confirmation publique de Rockstar.

Pour les joueurs qui hésitent encore à précommander, c’est la possibilité de lire des évaluations avant la sortie qui compte. Le délai annoncé serait néanmoins court : une journée seulement séparerait les premiers verdicts du lancement.

Les premiers tests seraient publiés la veille de la sortie

Dans son compte rendu consacré à l’embargo de GTA 6, Insider Gaming reprend l’information de NateTheHate et dit pouvoir la vérifier indépendamment. Le signalement publié le 26 octobre ajoute donc une corroboration à une date qui circulait déjà. L’envoi des accès presse constitue l’autre élément rapporté.

Le mot embargo désigne ici la date à partir de laquelle les médias autorisés peuvent publier leur évaluation. Recevoir le jeu en amont leur permet de préparer ce travail ; cela n’ouvre aucun accès anticipé au grand public. Aucun horaire précis de publication des tests n’est établi par les éléments consultés.

Une journée pour comparer les premiers verdicts

Si ce calendrier se confirme, les acheteurs pourront regarder ce que chaque test a effectivement examiné : version utilisée, temps de jeu, contenu exploré ou problèmes rencontrés. Une note seule donne moins d’informations qu’un compte rendu expliquant ces conditions. C’est particulièrement utile quand plusieurs versions d’un même jeu doivent être évaluées.

L’envoi supposé de copies ne renseigne à lui seul ni sur la qualité finale ni sur les performances de toutes les consoles. Le renseignement disponible porte sur l’organisation des évaluations presse, pas sur un verdict déjà connu.

Les images de communication, comme la bande-annonce de lancement de GTA 6, donnent un aperçu choisi par l’éditeur. Les tests attendus le 18 novembre apporteraient un autre regard, fondé cette fois sur les parties des rédactions qui ont reçu le jeu.