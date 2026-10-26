PC Gamer rapporte une mention de HLX pendant une intervention audio de Valve. Un indice concret, sans annonce officielle de Half-Life 3 ni date de sortie.

Half-Life : la mention de « HLX » par un développeur de Valve relance les questions

Une discussion sur le son a remis HLX au centre des spéculations autour de Half-Life. PC Gamer rapporte que Mike Morasky, de Valve, a cité ce nom pendant une intervention à la GameSoundCon. La séquence relayée le 22 octobre apporte une mention concrète du projet ; elle ne donne ni titre commercial ni calendrier de sortie.

Le détail mérite néanmoins davantage d’attention qu’un nouveau calendrier anonyme. Il provient d’une intervention professionnelle sur les outils audio, dans laquelle un membre de Valve emploie le nom d’un projet au milieu d’une explication technique. Ce qui est intéressant est la mention elle-même, pas une date de sortie que personne n’y donne.

Une discussion sur le son, pas une présentation de jeu

Selon le compte rendu de PC Gamer, Morasky répondait à une question sur la gestion des sons simultanés. Il évoquait des adaptations du système audio selon les projets, en citant Deadlock puis HLX. Le contexte est donc celui d’un outil de développement et de ses usages, pas celui d’un trailer ou d’une conférence de lancement.

Le média décrit aussi la réaction de son collègue David Feise, qui le reprend sur cette mention et y revient à la fin de la discussion. Cet échange alimente évidemment les interprétations de la communauté. Il ne fournit cependant ni titre commercial, ni plateformes, ni calendrier.

Un nom de projet ne permet pas d’écrire sa fiche de sortie

La communauté associe depuis longtemps HLX à un éventuel nouveau Half-Life. Une référence employée par un développeur peut renforcer l’intérêt pour ce nom, sans établir la forme finale du produit. Déduire automatiquement une suite numérotée, une exclusivité matérielle ou une fenêtre de commercialisation ajouterait des informations absentes de l’échange rapporté.

Le contexte est celui d’une conférence sur les outils audio de Valve. Une telle mention renseigne sur un projet nommé dans le travail technique ; elle ne permet pas de décider à sa place de son titre final, de ses plateformes ou de sa date de lancement.