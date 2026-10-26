Xbox annonce The Séance of Blake Manor le 27 octobre avec une mention Game Pass. Une enquête où les horaires des suspects et vos actions comptent.

The Séance of Blake Manor arrive le 27 octobre : une enquête surnaturelle annoncée dans le Game Pass

À Blake Manor, une conversation ratée peut compter autant qu’un indice mal interprété. The Séance of Blake Manor arrive dans le calendrier Xbox du 27 octobre avec une mention Game Pass. Cette enquête surnaturelle vous demande d’organiser votre temps face à des suspects qui suivent leurs propres horaires.

Le principe intéressera surtout les joueurs qui aiment observer, interroger et rapprocher des indices. Dans cette aventure de Spooky Doorway, publiée par Raw Fury, le temps dépensé pour une action fait partie de l’enquête. Le programme d’Halloween prend ainsi la forme d’un mystère à démêler, plutôt que d’une simple succession de sursauts.

Les suspects ont leurs horaires, et vous ne pouvez pas tout faire au même moment

La présentation officielle du jeu décrit l’arrivée de Declan Ward à Blake Manor, le 28 octobre 1897. Il recherche une femme disparue, Evelyn Deane, tandis que des participants se réunissent autour d’un événement spirituel. Le cadre associe folklore irlandais et fascination victorienne pour les communications avec les morts.

L’élément de jeu le plus concret est la gestion des occasions. Interroger un personnage, explorer une pièce et chercher un passage prennent du temps. Les personnes présentes suivent leur propre emploi du temps ; manquer une conversation peut donc priver l’enquêteur d’une information au moment où il en a besoin.

Cette contrainte donne un intérêt particulier au journal d’enquête. Les indices, les motivations et les témoignages doivent être rapprochés avant de confronter un suspect. Le plaisir attendu vient du raisonnement et du choix des priorités, pas seulement du fait de visiter un beau décor inquiétant.

Une aventure à la première personne, avec une direction artistique de bande dessinée

Le studio derrière The Darkside Detective change ici de perspective avec une exploration à la première personne. La description de l’éditeur insiste sur une présentation inspirée de la bande dessinée et une bande-son réagissant à l’environnement. Ce sont des caractéristiques annoncées du jeu, pas des appréciations issues d’un test de cette version.

Le manoir doit se lire comme un lieu où chaque pièce peut contenir une information utile. Regarder les décors n’est pas seulement une pause entre deux dialogues : les indices environnementaux font partie des moyens de progression décrits. Pour préserver la découverte, il vaut mieux éviter les solutions détaillées avant la première visite.

La fiche française cite Premium, PC Game Pass et Ultimate

Le calendrier Xbox Wire place le jeu au 27 octobre et le signale avec Game Pass et Xbox Play Anywhere. La fiche consultée identifie Xbox Series X|S et PC. Il ne faut pas étendre cette liste à Xbox One ou à toutes les formules d’abonnement sans vérifier leurs conditions respectives.

La fiche française consultée liste Premium, PC uniquement et Ultimate parmi les abonnements à venir. Vérifiez la formule effectivement associée à votre compte et la plateforme choisie ; les textes affichés dans une boutique ne permettent pas, à eux seuls, de déduire la langue de tous les dialogues du jeu. Aucun prix français n’est affirmé ici.

Les horaires des personnages sont donc une partie du défi, pas seulement un décor. Votre prochaine action peut vous rapprocher d’une preuve tout en vous faisant manquer un échange ailleurs dans le manoir : c’est ce choix qui donne son rythme à l’enquête.