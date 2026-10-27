Steam Scream V est lancé : une semaine pour explorer les jeux d’horreur avant Halloween

Une semaine d’horreur s’ouvre sur Steam. Steam Scream V se déroule du 26 octobre au 2 novembre 2026, avec une sélection consacrée à Halloween. Avant de remplir le panier, un tri s’impose entre jeu complet en réduction, démonstration gratuite et titre simplement présenté dans le festival : les trois peuvent attirer l’œil, mais ne donnent pas accès au même contenu.

Les dates figurent dans le calendrier officiel Steamworks. L’ouverture du festival est l’actualité de ce 26 octobre ; son existence était annoncée auparavant. Une remise affichée doit, elle, se vérifier sur la boutique rattachée à votre pays et sur l’édition précise du jeu.

Promotion, démonstration ou jeu à venir : regardez la fiche

Une page de festival peut aider à découvrir un titre qu’on n’aurait pas cherché spontanément. Mais une démonstration gratuite, un jeu à venir et un jeu complet en promotion répondent à trois envies différentes. Le premier permet d’essayer une portion du contenu, le deuxième de suivre une sortie, le troisième d’acheter la version proposée à son tarif du moment.

Pour un achat en France, regardez le prix en euros sur la fiche ouverte depuis votre compte. Un montant en dollars repris sur un site international ne devient pas le tarif français par conversion. Vérifiez aussi si l’offre concerne le jeu seul, une édition enrichie ou un contenu additionnel qui exige déjà le jeu de base.

Français, solo ou coopération : les filtres qui évitent un mauvais achat

Avant de choisir, quelques informations de la fiche ont plus de valeur qu’un pourcentage de remise. Le jeu dispose-t-il de textes en français ? Est-il conçu pour une partie solo ou pour plusieurs joueurs ? Sa configuration requise correspond-elle au PC utilisé ? Ces critères permettent de trier une sélection beaucoup plus vite qu’une longue liste de prix étrangers.

La durée d’une démonstration et son périmètre peuvent également varier. Un essai disponible pendant le festival n’implique ni un accès à la campagne complète ni le maintien du téléchargement après l’événement. C’est la fiche du développeur qui fait foi pour le contenu proposé.

Si un achat récent vient de passer en réduction, Steam prévoit un cadre de remboursement à consulter avant de racheter quoi que ce soit. Menow détaille déjà le cas d’un jeu acheté juste avant une promotion. Pour les offres du festival, le point de départ reste la sélection Steam Scream, ouverte jusqu’au 2 novembre selon le calendrier de Valve.