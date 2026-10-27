Marvel Cosmic Invasion : le château de Doom transforme le choix des parcours

Une porte pour se soigner, une autre pour gagner de l’équipement : le prochain DLC de Marvel Cosmic Invasion veut faire du parcours une décision de jeu à part entière. The Siege of Castle Doom, attendu le 10 novembre, associe combats et progression évolutive. Tribute Games en a présenté les mécaniques le 26 octobre sur le PlayStation Blog.

Le studio accompagne ce mode de deux personnages jouables, la Femme invisible et Doctor Doom. Mais le changement qui peut peser sur les parties est surtout cette succession de décisions : chercher de l’équipement, se soigner ou ramasser les ressources nécessaires pour freiner Doom.

Chaque porte propose un objectif différent

Le développeur décrit plusieurs catégories de salles. Certaines donnent accès à des pouvoirs ou à du soin ; d’autres modifient temporairement les règles d’un affrontement. Une porte de progression sert à récolter des batteries, tandis qu’une autre peut offrir des ressources de combat illimitées.

Ces embranchements changent la lecture du niveau. Une équipe affaiblie peut privilégier une récupération immédiate, alors qu’une équipe solide peut viser les ressources qui servent l’objectif de la tentative. C’est un arbitrage entre la survie du moment et la préparation de la suite, plutôt qu’un simple couloir de combats identiques.

Vos victoires freinent Doom, vos défaites l’aident

Les revers des héros font monter la jauge de siège de Doom. À l’inverse, les batteries gagnées alimentent le dispositif stabilisateur de Reed Richards et ralentissent la progression adverse. Le système relie ainsi le résultat des affrontements à la pression qui s’exerce sur le parcours.

Pour progresser, le jeu demande donc de considérer les ressources de l’équipe autant que les dégâts infligés. Une porte donnant un bonus tentant n’est pas automatiquement le meilleur choix si le groupe manque déjà de moyens pour tenir le prochain affrontement. Les effets précis et l’équilibrage se jugeront manette en main ; le studio présente ici les règles du mode.

Des améliorations propres à chaque héros

Le système de capacités s’articule autour de trois orientations : attaque, défense et tactique. Les améliorations s’appliquent individuellement à chaque héros. En multijoueur, cela donne un intérêt à coordonner les choix plutôt qu’à faire progresser tout le groupe de la même façon.

Le laboratoire de Reed Richards sert aussi de point d’accès à des éléments supplémentaires qui enrichissent les tentatives suivantes. L’annonce présente ainsi une boucle de progression, avec du contenu à débloquer, et pas seulement une suite de salles à terminer une fois.

Terminer une tentative débloquera aussi une nouvelle palette de couleurs pour le héros, précise le studio. Le parcours doit donc laisser une récompense au-delà du combat final. Le rendez-vous annoncé pour cette extension est le 10 novembre.