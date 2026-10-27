Flight Simulator : World Update 23 est gratuite et enrichit la Pologne et les pays baltes

Varsovie, Tallinn, les côtes baltes : World Update 23 ouvre de nouvelles escapades dans Microsoft Flight Simulator depuis le 26 octobre. La mise à jour, gratuite pour les propriétaires du simulateur, enrichit la Pologne, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Cinq aéroports réalisés pour cette livraison donnent des points de départ faciles à retrouver sur la carte.

Son intérêt dépasse le simple survol d’une nouvelle capitale. Les missions permettent aussi d’approcher des terrains moins connus, avec des défis d’atterrissage et des parcours qui varient selon que l’on utilise Flight Simulator 2020 ou Flight Simulator 2024.

Cinq aéroports donnent des points de départ concrets

Le détail officiel de World Update 23 annonce cinq aéroports façonnés par Gaya. Leurs codes permettent de les retrouver sans dépendre de la traduction d’un nom de ville :

Aéroport Pays Code Kärdla Estonie EEKA Jūrmala Lettonie EVJA Palanga Lituanie EYPA Varsovie-Babice Pologne EPBC Opole-Kamień Śląski Pologne EPKN

Ce choix autorise des escapades différentes : côte baltique, île estonienne ou environnement de Varsovie. Pour un premier vol, choisir un terrain identifié est plus simple que de parcourir toute la carte à la recherche d’un endroit amélioré. Le code à quatre lettres évite aussi de confondre deux installations desservant la même région.

Vols de découverte et défis d’atterrissage varient selon l’édition

Microsoft annonce 77 points d’intérêt, dont des châteaux, des ponts et des phares. Ces éléments enrichissent les repères visuels du paysage. Les activités, elles, donnent un objectif de vol : découvrir une zone ou réussir une approche plutôt que simplement contempler les bâtiments.

Flight Simulator 2020 et 2024 reçoivent des vols de découverte autour de Varsovie, Sigulda et Tallinn, ainsi que des défis d’atterrissage. Flight Simulator 2024 dispose d’activités supplémentaires, notamment autour du parc national des Tatras. Le contenu n’est donc pas rigoureusement identique d’une édition à l’autre.

L’équipe mentionne aussi un défi à Sopot inspiré d’un atterrissage sur la jetée. Ce type d’épreuve exploite le paysage d’une autre manière qu’un vol de ligne : la précision du pilotage devient le centre de la séance.

La mise à jour se télécharge après celle du simulateur

World Update 23 est annoncée gratuite pour les propriétaires de Flight Simulator. Microsoft demande d’abord de disposer de la version à jour du simulateur, puis de télécharger le contenu régional. Gratuité de cette mise à jour ne signifie pas gratuité du jeu de base.

Le nouveau décor peut ensuite servir à vos propres itinéraires, au-delà des missions fournies. Les cinq codes d’aéroports du tableau offrent des points d’entrée vérifiables pour explorer la région sans attendre une campagne ou une activité scénarisée supplémentaire.