YouTube Premium vous rend-il fou ? Google a besoin de votre aide pour tout changer !

Google souhaite améliorer son service YouTube Premium, et pour cela, il a besoin de votre aide. Qu’est-ce qui vous dérange le plus avec leur offre premium ? Quels sont les problèmes que vous rencontrez et que vous aimeriez voir résolus ? Avez-vous des idées pour améliorer ce service ?

YouTube Premium est un service qui fait l’objet de nombreux débats parmi les utilisateurs. Il est naturel que Google cherche à monétiser son service après des années de développement. L’option payante a été offerte aux utilisateurs les plus engagés. YouTube Premium offre plusieurs avantages, comme la possibilité de télécharger des vidéos pour les regarder hors ligne, la lecture en arrière-plan, et surtout, la possibilité de profiter de la plateforme sans avoir à regarder de publicités.

Par contre, même les utilisateurs les plus engagés ont soulevé des questions concernant le prix de YouTube Premium. En effet, l’abonnement à YouTube Premium inclut également YouTube Music, un service dont la majorité des utilisateurs n’ont pas besoin. Malgré cela, l’abonnement est nécessaire et ne peut être évité. Même après avoir payé, tout n’est pas parfait et Google en est bien conscient. C’est pourquoi l’entreprise travaille constamment à l’amélioration de YouTube Premium, tout en demandant sur Twitter quels sont les problèmes les plus couramment rencontrés par les abonnés.

🗣️we want to hear from our Premium members✨what issues do you experience the most?

(if you have any other feedback & feature requests, drop us a comment!)

— TeamYouTube (@TeamYouTube) July 10, 2023