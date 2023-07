Morte sur TikTok : Le défi du déodorant entraîne une tragédie !

Le deuil frappe une famille allemande suite à un défi dangereux provenant de TikTok. Leur fille de 17 ans, originaire d’Ostholstein en Schleswig-Holstein, a tragiquement perdu la vie lors du “Défi du Déodorant”. Le père de l’adolescente lance un appel à la prudence à tous les parents, espérant que la mort de sa fille serve d’avertissement contre les dangers des défis viraux.

Le “Défi du Déodorant” ou “Deo-Challenge” incite les participants à inhaler de grandes quantités de déodorant dans le but de perdre connaissance. Le déodorant contient du butane, qui peut réduire le niveau d’oxygène dans le corps, entraînant potentiellement une paralysie du muscle cardiaque et du centre respiratoire.

La jeune fille est décédée le 30 janvier dans un centre pour jeunes en Rhénanie du Nord-Westphalie. Ses parents sont convaincus que la mort de leur fille est due au “Défi du Déodorant” de TikTok. Le père de la défunte a accordé une interview au journal Bild, exprimant sa douleur et mettant en garde d’autres parents :

A TEENAGE girl was found dead on her bedroom floor clutching a deodorant can – and it is suspected her death was caused by “chroming”. https://t.co/wPzN5AbCkE pic.twitter.com/y0XzCDO8Fr

L’étendue de ce défi reste incertaine. Était-ce un cas isolé ou y a-t-il eu d’autres incidents similaires ? Le site t-online, l’une des sources du PAP polonais, rapporte que “plusieurs adolescents sont déjà morts dans des défis similaires à travers le monde”. Bien que des informations sur la mort de jeunes gens qui ont choisi d’inhaler du déodorant soient apparues en ligne, aucun lien spécifique avec le “Défi du Déodorant” de TikTok n’a été établi.

La seule chose que nous pouvons demander, c’est la prudence. Si vous êtes parents de jeunes enfants ou d’adolescents, informez-les des dangers inhérents à l’inhalation de déodorant pour impressionner ou se montrer devant quelqu’un. Le Déodorant Challenge n’est pas nouveau. Il a fait son apparition il y a plusieurs années.

Yes, that’s right. I’m doing another “dangerous teen trend” story. Kids are now burning their skin doing the “deodorant challenge” – they spray the aerosol onto their skin in the same spot until they can’t handle the pain. 2018. Story at 11pm (**cringe alert**) @wcnc pic.twitter.com/spCFG0WKPO

