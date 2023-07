Alerte : La mise à jour d’Apple menace vos téléphones – Voici comment se protéger !

Une annonce récente d’Apple a semé la confusion parmi ses utilisateurs. Une mise à jour a été publiée, puis retirée presque immédiatement. Que s’est-il passé exactement ? Découvrez tous les détails ci-dessous.

Apple a dévoilé une nouvelle mise à jour : iOS 16.5.1 (a), également connue sous le nom de RSR (pour Rapid Security Response). L’importance de cette mise à jour ? Selon Apple, elle était censée corriger une faille dans WebKit, le moteur de rendu utilisé par Safari et d’autres navigateurs sur iOS. Cela semble indiquer un message plutôt clair : “installez ces correctifs pour votre sécurité, sinon vous risquez de vous exposer à des dangers.”

Cependant, il y a un hic : Apple a annulé la mise à jour 16.5.1 (a). Pourquoi ? Parce que cette mise à jour semblait causer des problèmes avec des applications comme Facebook et Instagram.

Apple has pulled the Rapid Security Responses released earlier today.

There are reports on the MacRumors forums that it broke certain apps such as Facebook, Instagram, Zoom to name a few.

— Aaron (@aaronp613) July 11, 2023