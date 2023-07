Offre Spatiale Explosive: 55% de Réduction sur Starlink de SpaceX – Tout ce que vous devez savoir!

La nouvelle vague de l’Internet ultra rapide arrive en France avec une offre incroyablement séduisante. SpaceX, le leader mondial du lancement de satellites, débarque sur le marché français de l’Internet Très Haut Débit avec une réduction à vous couper le souffle!

La révolution des prix

Dans une annonce sur leur compte Twitter officiel, SpaceX a dévoilé une offre exclusive pour le marché français. Le tarif du matériel, initialement fixé à 450€, est maintenant réduit à seulement 199€! Les frais mensuels, autrefois 50€, ont également été réduits à 40€. Cette offre est valable jusqu’au 31 juillet, alors ne manquez pas cette occasion en or.

Offre exclusive en France Matériel : 4̵5̵0̵€ –>199€

Frais mensuels : 5̵0̵€ –> 40€ -55% sur le matériel jusqu’au 31 Juillet

Internet Très Haut Débit depuis l’espace — SpaceX (@SpaceX) July 10, 2023

Starlink: Internet ultra rapide depuis l’espace

Pour ceux qui ne le savent pas, Starlink est une solution innovante pour l’Internet à haut débit, directement depuis l’espace. Grâce à la plus grande constellation de satellites ultra-avancés opérant en orbite basse autour de la Terre, Starlink permet des activités qui n’étaient historiquement pas possibles avec l’Internet par satellite. Que ce soit pour le streaming, les appels vidéo, les jeux en ligne et bien plus, Starlink promet une connexion internet de haute qualité, rapide et à faible latence.

Installation facile et pas de contrat à long terme

La simplicité est au cœur de l’expérience Starlink. Le kit d’installation comprend tout ce dont vous avez besoin pour être en ligne en quelques minutes. En outre, vous n’êtes pas lié par un contrat à long terme. Avec Starlink, c’est un accord équitable. Vous pouvez essayer n’importe quel service Starlink pendant 30 jours et, si vous n’êtes pas satisfait, retourner le matériel pour un remboursement complet.

La mobilité avec starlink

Avec les plans mobiles de Starlink, vous pouvez emmener votre service internet à haut débit, à faible latence, où que vous alliez. La gestion de Starlink est également simplifiée grâce à une application mobile intuitive qui vous aide à personnaliser les paramètres, à recevoir des mises à jour, à accéder au support, et à voir les données de performance en temps réel.

Témoignages des clients

Selon William D. du Colorado, USA, “C’est un monde complètement différent… Avant Starlink, nous devions rationner les données et nous ne pouvions pas diffuser en continu. Maintenant, nous avons des fichiers qui se téléchargent, Pandora qui joue, Zoom qui fonctionne et il n’y a aucune latence.”

Starlink : Leader dans la durabilité spatiale

Et ce n’est pas tout. Starlink est un leader dans la durabilité spatiale, dépassant toutes les normes réglementaires et industrielles en matière de réduction de la luminosité des satellites et d’atténuation des débris en orbite.

Alors, êtes-vous prêt à rejoindre la révolution de l’Internet Très Haut Débit? Ne manquez pas cette offre exclusive, qui se termine le 31 juillet. Prenez votre ticket pour l’Internet de l’espace avec Starlink!

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde. A lire : Les meilleures alternatives à l'Apple Pencil pour votre iPad