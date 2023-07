Pixel 10 : Google largue Samsung pour son propre processeur ?

Google semble être sur le point de rompre son alliance avec Samsung. L’aventure commune est sur le point de toucher à sa fin. La raison ? Les performances décevantes du processeur Tensor. L’avenir de Google pourrait bien passer par son propre processeur. Et ce dernier pourrait faire ses débuts avec le Pixel 10.

Google dit adieu à Samsung

Le processeur est l’une des plus grandes faiblesses des smartphones Google Pixel. Les puces Tensor G1/G2 étaient déjà technologiquement obsolètes le jour de leur sortie et loin derrière la concurrence, non seulement d’Apple, mais aussi de Qualcomm. Malheureusement, cela se reflète non seulement dans les classements de performance, mais aussi dans l’autonomie de la batterie et les problèmes de surchauffe. Si vous voulez concurrencer les meilleurs aujourd’hui, vous devez utiliser les dernières technologies, et malheureusement, l’Exynos sur lequel se base le Tensor n’est pas ce genre de processeur. Même Samsung l’atteste, puisque la marque préfère installer des processeurs Qualcomm dans ses smartphones haut de gamme de la série Galaxy S23.

Un nouveau processeur maison pour Google

Google ne compte pas attendre que Samsung rattrape son retard sur la concurrence. Selon le site The Information, la firme de Mountain View se prépare à changer de fournisseur pour ses processeurs. Le futur processeur serait un projet entièrement conçu par les ingénieurs de Google, ce qui pourrait signifier une bien meilleure performance. Malheureusement, ce changement ne se produira pas avant deux ans, en 2025. Le Pixel 8 de cette année sera toujours basé sur le processeur Tensor G3. Bien que ce dernier promette des performances supérieures à celles du G2, il n’est toujours qu’un Exynos légèrement modifié, avec un modem 5G moyen et fabriqué dans les usines Samsung selon un procédé de lithographie quelque peu obsolète par rapport aux normes du marché.

Le tournant avec Pixel 10

Il semblerait que le même schéma se produira avec le Tensor G4, qui devrait être intégré au Pixel 9 en 2024. C’est seulement avec le Pixel 10, attendu à l’automne 2025, que Google introduirait son propre processeur, dont la fabrication serait assurée par TSMC. Selon les plans actuels, ce processeur sera fabriqué en lithographie 3 nm – TSMC 3E. Aujourd’hui, c’est la solution la plus récente, dont Apple, entre autres, profitera bientôt. Mais dans deux ans, ce sera un processus de production très courant. Ce n’est pas une mauvaise nouvelle en soi, car cela signifie une plus grande efficacité et de meilleures performances pour le processeur, ainsi qu’un prix plus bas.

Il est encore trop tôt pour parler des performances de ce processeur. Il est cependant clair que Google envisage de suivre le chemin d’Apple et de proposer ses propres processeurs basés sur l’architecture ARM dans ses futurs appareils. Ce n’est pas surprenant, car la firme de Cupertino a démontré que c’était une excellente idée et Google a tendance à s’inspirer des solutions qui ont fait leurs preuves.

