L’Android 17 promis au Xperia 10 VI ne reviendra pas par la petite porte d’un geste commercial. Des clients disent avoir reçu une proposition de bon Sony Store de 20 % après avoir contesté l’abandon de la mise à niveau. Ces témoignages, relayés le 29 octobre par Sumaho Digest, ne décrivent ni un remboursement en…

Xperia 10 VI sans Android 17 : des clients rapportent un bon Sony de 20 %

L’Android 17 promis au Xperia 10 VI ne reviendra pas par la petite porte d’un geste commercial. Des clients disent avoir reçu une proposition de bon Sony Store de 20 % après avoir contesté l’abandon de la mise à niveau. Ces témoignages, relayés le 29 octobre par Sumaho Digest, ne décrivent ni un remboursement en espèces ni une opération générale confirmée en France.

La promesse Android change, le support de sécurité reste annoncé

Le point de départ est officiel. Dans son avis concernant le Xperia 10 VI, Sony reconnaît avoir annoncé trois mises à niveau Android, puis renoncé à Android 17 en raison de limitations liées à la configuration de stockage. Le constructeur présente ses excuses et maintient quatre ans de mises à jour de sécurité à compter du lancement.

Ces deux engagements ne remplissent pas la même fonction. Une nouvelle version Android apporte une évolution du système ; les correctifs de sécurité entretiennent la protection de la version conservée. Le maintien des seconds ne rétablit donc pas la première promesse, même s’il évite de confondre l’arrêt d’une mise à niveau avec l’abandon immédiat de tout suivi.

Le bon rapporté par des clients n’équivaut pas à du cash

Sumaho Digest s’appuie sur des courriels partagés dans une communauté Reddit. Sony y aurait proposé, à titre de geste commercial, un bon utilisable dans sa boutique, avec un choix entre une version électronique et physique. L’offre rapportée ne modifie pas la décision concernant Android 17.

La différence avec un remboursement compte pour un propriétaire qui ne souhaite rien racheter. Un avoir lié à une boutique suppose un autre achat et peut être soumis à des conditions. Les témoignages disponibles ne permettent pas de présenter ces 20 % comme une somme automatiquement versée à chaque acheteur français.

Si vous contactez l’assistance, préparez la facture, la référence du téléphone et les échanges déjà reçus. Demandez les conditions précises d’une éventuelle proposition plutôt que de considérer un courriel publié par quelqu’un d’autre comme une offre personnelle.

Éligibilité : quels achats et quels pays sont concernés ?

quels achats et quels pays sont concernés ? Utilisation : sur quels produits et jusqu’à quelle date le bon fonctionne-t-il ?

sur quels produits et jusqu’à quelle date le bon fonctionne-t-il ? Montant : quelle base de calcul et quelles limites s’appliquent réellement ?

Ces questions ne préjugent pas de la réponse de Sony. Elles permettent de comparer la proposition reçue à votre situation. Pour les propriétaires du Xperia 10 VI, la vraie différence se joue entre un engagement logiciel durable et un avantage commercial ponctuel : les deux ne se remplacent pas à l’identique.