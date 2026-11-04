Xiaomi fait bouger la caméra autour d’une simple photo : ce que fait vraiment WorldCast

WorldCast génère des mouvements de caméra à partir d’une image. Le système doit aussi reconstruire les parties du sujet que la photo ne montre pas.

Faire tourner la caméra autour d’une personne à partir d’une seule photo : c’est la promesse de WorldCast, un système de génération vidéo présenté par Xiaomi. MyDrivers en détaille l’usage le 4 novembre sur le REDMI K100 lancé en Chine le 27 octobre. Mais le travail de recherche était déjà public : l’article scientifique a été déposé le 23 octobre.

La fonction vise des mouvements qui évoquent une caméra se déplaçant dans l’espace : contourner le sujet, s’en approcher ou changer d’angle. Le résultat est une séquence générée, et non la récupération d’une vidéo qui aurait été enregistrée au moment de la photo.

Le problème commence quand la caméra révèle ce qui était caché

Une image de face ne contient pas toute l’information nécessaire pour montrer une personne de profil ou de dos. Le système doit compléter les zones absentes tout en conservant un visage, une coiffure et des vêtements cohérents. C’est précisément ce qui rend un grand déplacement plus difficile qu’un léger effet de profondeur.

Les chercheurs décrivent une première étape qui estime la profondeur de l’image, puis la transforme en nuage de points en trois dimensions. Cette représentation guide le mouvement demandé. Une seconde composante utilise des informations visuelles alignées selon les positions de caméra pour aider à préserver l’identité du personnage.

En pratique, la distinction entre animation et preuve reste essentielle. Une vue générée depuis le côté ne démontre pas que la scène était réellement ainsi : les parties invisibles ont dû être reconstruites. L’outil peut servir à créer un effet visuel, pas à vérifier un détail absent du cliché original.

Une application annoncée en Chine, pas une disponibilité française

MyDrivers rattache cette technologie aux fonctions photo du REDMI K100. Cette intégration ne permet pas d’en déduire un déploiement sur tous les Xiaomi, Redmi ou POCO, ni une arrivée dans la version française d’HyperOS.

Le point à retenir est donc le changement de méthode : au lieu de demander seulement une animation à partir d’une image, WorldCast cherche à contrôler la trajectoire de la caméra tout en stabilisant le sujet. Sa disponibilité sur un téléphone vendu en France reste à établir.

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