Xiaomi préparerait un téléphone plus large, sans écran pliable

Android Authority attribue à Xiaomi un projet de téléphone plus large. La publication du leaker ne nomme aucune marque ; aucun modèle n’est confirmé.

Xiaomi envisagerait un smartphone classique plus large, selon Android Authority, qui rapporte cette piste ce 4 novembre. Le format évoqué serait celui d’un téléphone d’un seul tenant, sans écran pliable.

Il faut toutefois distinguer cette attribution de la fuite elle-même. Dans sa publication originale, Digital Chat Station évoque un téléphone Android large à l’étude avec un lecteur d’empreintes latéral, sans nommer de marque. Le rapprochement avec Xiaomi vient du média ; le constructeur n’a rien confirmé.

Un format différent plutôt qu’une course à la diagonale

L’idée évoquée concerne les proportions. Un écran plus large peut offrir davantage de place en largeur pour une page ou un clavier, sans que sa seule diagonale explique la différence. Deux téléphones affichant un nombre de pouces voisin ne présentent pas forcément la même surface ni la même prise en main.

Ce choix aurait aussi un compromis évident : la largeur du boîtier peut rendre l’appareil moins facile à entourer d’une seule main. Sans dimensions, poids ou prototype public, impossible de conclure que ce téléphone serait plus confortable, plus compact ou plus pratique qu’un modèle actuel.

Le lecteur d’empreintes sur la tranche constitue le second indice rapporté. Il ne prouve ni une technologie d’écran particulière ni un positionnement tarifaire : ce serait seulement un autre choix d’implantation que le capteur intégré à la dalle.

La source ne donne ni taille d’écran, ni prix, ni calendrier propre à ce modèle. Aucune disponibilité française ne peut être déduite de cette publication. Pour les lecteurs intéressés par des téléphones moins étroits, la piste mérite d’être suivie ; elle ne constitue pas encore une référence à comparer ou à acheter.