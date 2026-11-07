Xiaomi Smart Band 11 NFC : peut-on vraiment payer avec ce bracelet en France ?

Si vous cherchez un bracelet Xiaomi pour payer sans sortir votre téléphone, regardez le nom complet avant d’acheter. Le Smart Band 11 Active documenté par Xiaomi France ne prend pas en charge le NFC. Le Smart Band 11 NFC est une variante distincte. Xiaomi décrit bien son service de paiement, mais la compatibilité de cette variante avec les cartes françaises reste à établir.

La fiche d’assistance française du Smart Band 11 Active répond directement à la question du NFC. Le modèle Active en est dépourvu. Vérifiez l’intitulé de la boîte et la référence si une annonce utilise simplement « Smart Band 11 » dans son titre.

Pour la version NFC, le guide international de Xiaomi décrit le chemin dans Mi Fitness : ouvrez la page de l’appareil, puis Applications et Xiaomi Pay. La présence du bracelet dans l’application ne garantit pas que votre carte puisse y être ajoutée. Vérifiez votre banque et le type de carte avant de compter sur le paiement.

Un bracelet importé mérite une vérification de plus

Demandez la région de commercialisation de la référence proposée et vérifiez si le vendeur documente le service de paiement pour la France. Une mention NFC confirme une capacité matérielle. Le paiement, lui, dépend de la variante et des cartes acceptées. Si vous possédez déjà le bracelet, la vérification la plus concrète consiste à voir si Xiaomi Pay apparaît dans Mi Fitness et si votre carte est acceptée à l’ajout.