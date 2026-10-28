Xiaomi Smart Band 11 en Europe : le NFC mérite une vérification avant l’achat

Xiaomi lance le Smart Band 11 en Europe avec un choix à faire entre version standard et NFC. En Espagne, les prix annoncés sont d’environ 60 et 80 €. Le supplément n’a pourtant d’intérêt pour le paiement que si le service et la carte bancaire de l’utilisateur sont compatibles.

Deux versions européennes séparées par le NFC

Selon les informations de lancement européen publiées le 27 octobre, le bracelet standard est proposé à environ 60 € en Espagne, contre 80 € pour la version NFC. La commercialisation européenne constitue la nouvelle étape, après une présentation en Chine en septembre.

Les chiffres de luminosité et d’autonomie sont des valeurs constructeur. Une pointe à 2 000 nits ne décrit pas l’éclairage permanent de l’écran ; les 21 jours annoncés dépendent du protocole d’usage. Ils fournissent des repères de fiche technique, sans remplacer une mesure avec les fonctions réellement utilisées.

Le NFC ne suffit pas à garantir le paiement avec une banque française

Le composant sans contact et le service de paiement qui l’exploite sont deux maillons différents. Pour payer, le bracelet doit aussi être compatible avec une solution disponible dans le pays et avec une carte acceptée par cette solution. La présence du matériel ne répond donc pas à elle seule à la question que se pose l’acheteur.

Les éléments vérifiés pour ce lancement ne permettent pas de donner une liste de banques françaises compatibles. La différence de prix espagnole doit être lue comme celle de deux versions commercialisées sur ce marché, sans transformer le modèle NFC en recommandation universelle pour la France.

L’arrivée européenne donne un cadre commercial plus proche des lecteurs français que la présentation chinoise de septembre. Le nom du bracelet ne suffit toutefois pas à comparer deux offres : la version vendue, le pays et les services compatibles doivent correspondre. La prise en charge des banques françaises n’est pas établie dans les informations vérifiées.