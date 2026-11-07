Xiaomi : une batterie magnétique de 10 000 mAh pour iPhone, épaisse de seulement 13,2 mm

Une batterie qui se fixe au dos d’un iPhone et se glisse encore dans une poche avec lui : c’est l’intérêt de cette Xiaomi de 10 000 mAh. Le démontage publié le 3 novembre par ChargerLAB identifie la version WPB1026S, destinée au marché chinois. Elle mesure environ 13,2 mm d’épaisseur et pèse près de 195 g. C’est une révision d’un modèle déjà commercialisé.

45 W par câble et 20 W sans fil : deux plafonds à distinguer

Le port USB-C sert à recharger la batterie elle-même et à alimenter un appareil. Sa puissance de sortie peut atteindre 45 W avec un appareil et un protocole compatibles. La recharge sans fil peut monter jusqu’à 20 W dans les conditions prises en charge par Xiaomi. Sur un iPhone, la puissance dépend du modèle, du mode de charge négocié et des conditions d’utilisation. Les chiffres de la batterie ne suffisent donc pas à prévoir le temps de charge de votre téléphone.

La fixation magnétique est surtout pratique quand vous utilisez le téléphone en marchant ou dans les transports. Pour une recharge plus efficace, privilégiez le câble lorsque c’est possible. La transmission sans fil perd une partie de l’énergie et peut chauffer davantage, surtout si la coque gêne l’alignement.

Ce que les 10 000 mAh vous disent avant d’acheter

Ce chiffre décrit la capacité annoncée des cellules de la batterie externe. La conversion de tension et les pertes de charge réduisent l’énergie qui arrive effectivement à l’iPhone. Le nombre de recharges dépend aussi de sa propre batterie et de ce que vous faites pendant qu’il charge.

Si vous comparez deux annonces, regardez la référence WPB1026S autant que le chiffre de capacité. Xiaomi propose plusieurs batteries magnétiques de 10 000 mAh, avec des ports et des puissances différents. La variante examinée par ChargerLAB répond à une norme chinoise. Sa disponibilité et son prix en France restent à confirmer.