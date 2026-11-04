Xiaomi montre ses robots au travail pendant huit heures dans une usine automobile

Xiaomi présente une tâche de tri de pièces automobiles menée pendant huit heures par ses humanoïdes. La vidéo montre le travail ; cadence et interventions restent à documenter.

Deux robots humanoïdes déplacent des pièces entre des conteneurs et des rangements verticaux, au milieu d’un atelier automobile. Dans une vidéo publiée le 3 novembre, Xiaomi présente une tâche de tri menée pendant huit heures dans son usine. Le poste concerne les caches latéraux de console centrale : une opération ciblée, répétée sur la durée d’une journée de travail.

La séquence ne montre pas huit heures en temps réel. Elle rassemble des passages accélérés, avec un compteur de durée. Elle permet en revanche de voir la manipulation des pièces et l’environnement dans lequel le constructeur teste ses machines.

Le vrai défi est de répéter le bon geste

Prendre une pièce une fois ne suffit pas à tenir un poste industriel. Il faut retrouver la bonne position, manipuler l’objet sans l’endommager, le déposer dans le bon emplacement et recommencer lorsque les conditions varient. La durée présentée par Xiaomi met l’accent sur cette répétition, plutôt que sur une seule action spectaculaire choisie pour la caméra.

Le constructeur affirme que son robot peut détecter et corriger des anomalies de façon autonome, tout en se coordonnant avec le système de la ligne de production. Son message ne détaille pas les anomalies rencontrées ni le nombre de fois où une personne a dû intervenir. La déclaration documente donc une capacité revendiquée, pas un taux de fiabilité indépendant.

Huit heures de tâche ne signifient pas huit heures sur une seule charge

La vidéo et le message original ne donnent pas le détail de la recharge, d’éventuels changements de batterie ou de l’organisation des pauses. Le chiffre de huit heures décrit la durée de la tâche annoncée. Il ne permet pas de conclure à une autonomie électrique de huit heures.

Autre donnée importante qui manque : le nombre de pièces traitées par heure. Sans cadence mesurée, ni comparaison à un autre équipement accomplissant la même opération, on ne peut pas affirmer que ces humanoïdes sont plus rapides ou moins coûteux qu’une solution industrielle classique.

La forme humaine peut intéresser un industriel qui souhaite utiliser des espaces, des contenants ou des gestes déjà organisés pour des opérateurs. Mais le bénéfice doit se vérifier sur le poste : réussir une prise, récupérer une erreur et maintenir une cadence ne sont pas trois versions du même résultat.

Ce que cette démonstration établit vraiment

Xiaomi montre une expérimentation dans un environnement de production, sur une opération identifiable. C’est plus concret qu’une simple présentation de robot sur scène. La vidéo n’établit toutefois ni un déploiement dans toutes ses usines, ni le remplacement généralisé d’opérateurs.

Pour juger de la prochaine étape, les chiffres les plus instructifs seront la cadence, le taux de pièces correctement triées et les interventions humaines nécessaires sur une journée. Ce sont eux qui permettront de passer d’une durée de démonstration à une évaluation du travail réellement rendu à la ligne.

Image à la une : usine Xiaomi, archives. Vidéo : Xiaomi Tech.