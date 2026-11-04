Xiaomi Pad 9 Pro Max : plus de 5,2 millions de points sur AnTuTu, mais quel intérêt en usage ?

La Xiaomi Pad 9 Pro Max arrive en tête du classement chinois des tablettes Android publié par AnTuTu pour octobre. Sa configuration de 16 Go et 1 To atteint une moyenne de 5 206 401 points, devant l’iQOO Pad Ultra et ses 4 847 214 points.

Le tableau, publié le 2 novembre, associe la Xiaomi à la puce XRING O3. Il compare les résultats synthétiques des appareils recensés, pas la qualité globale de toutes les tablettes en vente.

Une grande tablette et une compacte sur le même podium

La Pad 9 Pro Max dispose d’un écran de 13,3 pouces, quand l’iQOO Pad Ultra adopte un format de 8,8 pouces. Ce contraste compte pour l’acheteur : le choix entre les deux commence par ce qu’il veut transporter et afficher, avant de commencer par un score.

Lire des documents côte à côte, installer un clavier ou travailler sur une grande interface ne pose pas les mêmes contraintes que tenir une petite tablette à deux mains pour jouer. Le modèle qui obtient le plus de points ne remporte pas automatiquement chacun de ces usages.

Ce que les 5,2 millions de points ne disent pas

Un benchmark mesure un ensemble de charges dans un protocole donné. Il ne révèle pas, à lui seul, la facilité d’utilisation d’une application précise, la qualité de son interface sur grand écran ou la durée d’une session loin d’une prise.

Ce classement ne contient pas non plus une comparaison directe avec les iPad. Il serait donc abusif d’utiliser cette première place Android pour annoncer une victoire sur les tablettes Apple.

Pour un lecteur français, la disponibilité de la variante retenue, ses services logiciels et son prix réel restent à examiner séparément. La performance théorique est un indice utile ; l’application dont on a besoin et le format que l’on accepte au quotidien déterminent davantage la pertinence de l’achat.

Image : Xiaomi, via FoneArena.