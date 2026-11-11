Xiaomi Pad 8 Pro ou iPad Air M4 : les 144 Hz changent-ils vraiment ce que vous faites sur une tablette ?

Les deux tablettes se ressemblent par la taille, mais Xiaomi met en avant un écran qui peut monter à 144 Hz sur sa Pad 8 Pro. Le gain se voit au défilement et dans certaines applications. Pour choisir entre elle et l’iPad Air M4, il faut aussi regarder le logiciel dont vous dépendez et les accessoires que vous utiliserez.

Les différences à voir avant de choisir

Critère Xiaomi Pad 8 Pro iPad Air M4 11 pouces Écran 11,2 pouces, 3 200 × 2 136 11 pouces, 2 360 × 1 640 Fréquence Jusqu’à 144 Hz selon le contenu Écran Liquid Retina, sans ProMotion Puce Snapdragon 8 Elite Apple M4 Stockage de départ sur les fiches françaises 256 Go 128 Go Stylet Xiaomi Focus Pen Pro selon compatibilité Apple Pencil Pro ou USB‑C

Les caractéristiques viennent de Xiaomi France et d’Apple France. Les deux fiches présentent plusieurs configurations. Il vaut mieux comparer à stockage équivalent, surtout si vous prévoyez de garder des films hors ligne ou de travailler avec de gros fichiers.

Les 144 Hz se remarquent en mouvement

Faites défiler une longue page ou déplacez une carte : à fréquence élevée, les transitions peuvent paraître plus fluides. Sur un film à 24 images par seconde ou une page qui reste fixe, le bénéfice n’a pas la même importance. Xiaomi précise que la fréquence maximale dépend notamment de l’interface et du jeu. Un écran capable de 144 Hz ne garantit donc pas qu’un titre tourne à 144 images par seconde.

Le stylet mérite une comparaison séparée. La vitesse de l’écran compte, mais la sensation dépend aussi de la latence du stylet et de la façon dont votre application gère les traits. Si votre tablette sert surtout à annoter des PDF, testez le geste que vous faites le plus : souligner une ligne, écrire dans une marge et passer rapidement d’une page à l’autre.

Le bon achat dépend souvent d’une application précise

Pour des notes, du Web et de la vidéo, les deux formats conviennent. La Xiaomi gagne en intérêt si vous voyez une vraie différence sur vos usages à haute fréquence ou si vous avez besoin de plus de stockage à la configuration de départ. Si vos projets et vos accessoires sont déjà dans l’écosystème Apple, vérifiez leur compatibilité avant de changer de plateforme. Le temps passé à retrouver votre flux de travail peut peser davantage que la différence entre deux écrans.