Xiaomi Pad 8 ou Pad 8 Pro : les 5 différences à regarder avant de choisir

Les Xiaomi Pad 8 et Pad 8 Pro partagent un écran de 11,2 pouces, une définition de 3 200 × 2 136 pixels et une batterie annoncée à 9 200 mAh. Le supplément pour la Pro se joue ailleurs. Les fiches françaises font surtout ressortir cinq écarts utiles pour décider si la version supérieure répond à vos usages.

1. Le processeur : Snapdragon 8s Gen 4 ou 8 Elite

La Pad 8 utilise un Snapdragon 8s Gen 4, contre un Snapdragon 8 Elite sur la Pro. Ce changement intéresse surtout les tâches exigeantes. Il ne permet pas, sans test comparable, de chiffrer un gain d’autonomie ou de promettre une vitesse précise dans chaque jeu.

2. La recharge passe de 45 à 67 W

La puissance maximale annoncée atteint 45 W sur la Pad 8 et 67 W sur la Pro. La capacité typique de batterie reste identique. Une puissance supérieure ne donne pas directement le temps d’une recharge complète : la puissance varie pendant l’opération et dépend du chargeur utilisé. Les fiches françaises précisent que l’adaptateur secteur n’est pas inclus.

3. Les deux caméras changent

La Pad 8 associe un appareil arrière de 13 Mpx à une caméra avant de 8 Mpx. La Pro passe respectivement à 50 et 32 Mpx. Les écarts concernent donc aussi la caméra de visioconférence. Le nombre de pixels seul ne remplace toutefois pas un essai en lumière intérieure.

4. La Pro ajoute un lecteur d’empreintes

Le capteur latéral figure dans les caractéristiques françaises de la Pad 8 Pro, contrairement à celles de la Pad 8. Pour un appareil verrouillé plusieurs fois par jour, cette différence peut compter davantage qu’un chiffre de performance.

5. Les configurations ne visent pas le même plafond

La fiche de la Pad 8 indique des variantes de 8 Go de mémoire avec 128 ou 256 Go de stockage. La Pro propose notamment une configuration de 12 Go et 512 Go ; une version à écran mat est aussi documentée. Vérifiez la variante exacte du panier plutôt que de comparer seulement deux prix affichés « à partir de ».

Pour la lecture et la vidéo, les caractéristiques communes de l’écran restent un point essentiel. Pour les tâches lourdes, les appels et le déverrouillage fréquent, les différences de la Pro prennent davantage de sens. Le bon supplément à payer dépend donc de la fonction que vous utiliserez réellement.