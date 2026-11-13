Xiaomi Clip : le boîtier de ces écouteurs peut sonner depuis votre iPhone

Les Xiaomi Clip ont un argument qui intéresse aussi les utilisateurs d’iPhone. Leur boîtier est compatible avec Localiser, le service d’Apple. À portée du Bluetooth, vous pouvez le faire sonner. C’est le cas d’usage le plus simple si vous l’avez laissé dans un sac ou sous un coussin.

Les différents boîtiers sont visibles sur le visuel publié par SumahoDigest.

La documentation de Xiaomi présente la compatibilité avec Localiser et décrit la sonnerie du boîtier lorsqu’il se trouve à portée. Cette fonction concerne le boîtier : si vous perdez un écouteur séparément, ne présumez pas qu’il sera possible de le faire sonner de la même manière.

Jusqu’à 9 heures d’écoute par charge

Xiaomi annonce 9 heures pour les écouteurs et jusqu’à 38 heures en comptant les recharges dans le boîtier. Le fabricant a mesuré ce dernier chiffre à volume de 50 %, en Bluetooth AAC, avec un Xiaomi 18 Pro. L’autonomie réelle sur un iPhone peut donc varier.

Le format ouvert se pince sur l’oreille. Il laisse entrer davantage les bruits environnants qu’un écouteur qui bouche le conduit, ce qui change l’écoute dans un métro ou un train. Pour les fonctions de traduction, déjà détaillées dans notre article sur les écouteurs à pince de Xiaomi, vérifiez les restrictions liées au téléphone et au logiciel. La fiche internationale ne fixe pas de prix ou de date pour la France.