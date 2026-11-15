Xiaomi Clip : jusqu’à 9 h d’écoute sans les remettre dans leur boîtier

Xiaomi a mis en ligne la fiche internationale des Xiaomi Clip, des écouteurs qui pincent le bord de l’oreille en laissant le conduit dégagé. La marque annonce jusqu’à 9 heures par charge et 38 heures au total avec le boîtier. La fiche mondiale confirme les caractéristiques, tandis que le prix et la date de vente en France restent à vérifier.

Le format ouvert : intéressant dehors, moins isolant dans le métro

Chaque écouteur pèse 5,5 g selon la fiche technique officielle. Un arceau en alliage à mémoire de forme relie les deux parties du clip. Le haut-parleur de 11 mm est orienté vers l’oreille sans créer l’étanchéité d’un embout intra-auriculaire. Pour une promenade ou des appels au bureau, cela laisse passer les bruits ambiants. Dans un train bondé, la contrepartie est une moindre isolation. La réduction de bruit annoncée concerne les microphones pendant les appels, pas ce que vous entendez en écoutant votre musique.

9 heures sur une charge, 38 heures en remettant les écouteurs dans l’étui

Les 38 heures additionnent les recharges fournies par le boîtier. Xiaomi mesure son autonomie en Bluetooth AAC avec le volume à 50 % et plusieurs fonctions désactivées. La marque annonce aussi jusqu’à 3 h 30 d’écoute après dix minutes de recharge. L’indice IP57 concerne les écouteurs seuls. Le boîtier ne bénéficie pas de cet indice.

La fiche mentionne la localisation Apple et une sonnerie du boîtier à portée Bluetooth. Le codec LHDC 5.0 dépend du téléphone et de son logiciel. À l’achat, comparez d’abord la tenue sur votre oreille, l’autonomie sans passage par le boîtier et les fonctions disponibles avec votre propre mobile.