Xiaomi : ce réglage sépare vos applis et vos comptes pro et perso sur un seul téléphone

Le Second espace permet de configurer un environnement distinct sur certains téléphones Xiaomi. Vous pouvez, par exemple, ouvrir votre messagerie professionnelle avec un compte différent et choisir des réglages spécifiques à cet espace. C’est utile si vous souhaitez garder deux ensembles d’applications et de fichiers sur le même téléphone.

Créer un deuxième espace et vérifier ce qui est séparé

Dans les paramètres, recherchez Second espace. La présence de l’option dépend du modèle et de sa version logicielle. Lancez la création puis suivez les étapes pour choisir comment déverrouiller ou retrouver chaque espace. Dans le nouvel environnement, installez les applications utiles et connectez vos comptes. Ouvrez une même application dans chacun des espaces pour vérifier quel compte y est actif.

La documentation Xiaomi sur le Second espace décrit des applications, des comptes et des réglages indépendants. Les deux environnements restent sur le même appareil et utilisent son stockage. Si vous gardez beaucoup de vidéos ou de documents des deux côtés, surveillez la place disponible avant de dupliquer les fichiers.

À vérifier avant de supprimer le Second espace

Récupérez d’abord vos photos, téléchargements et documents de travail. Vérifiez aussi l’accès à vos comptes : si une application d’authentification est installée uniquement dans cet espace, préparez son transfert ou une méthode de récupération avant de l’effacer. Une fois les éléments importants copiés et vérifiés, retournez dans les réglages du Second espace pour le supprimer.

Second espace ou simple deuxième compte ?

Si vous voulez seulement consulter deux boîtes mail, vérifiez d’abord si votre application sait gérer plusieurs comptes. Le Second espace devient intéressant quand vous avez aussi besoin d’installer des applications différentes ou de garder des fichiers et des réglages propres à chaque usage. Avant de vous en servir pour le travail, envoyez-vous un message de test et vérifiez comment les notifications apparaissent lorsque vous utilisez l’autre espace. Ce contrôle vous évite de découvrir trop tard que votre configuration ne correspond pas à vos habitudes.