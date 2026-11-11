Xiaomi : ce coupon de 40 € pour le Black Friday demande plusieurs jours de préparation

Xiaomi lance le 11 novembre une nouvelle phase de préparation au Black Friday en France. Son règlement prévoit un coupon de 40 € à partir de 299 € d’achat sur une sélection de smartphones et de tablettes. Pour l’obtenir, il faut toutefois suivre une opération de connexion quotidienne jusqu’au 16 novembre, et non simplement ouvrir la page des promotions.

Autre détail important : le bandeau publicitaire et les conditions détaillées ne donnent pas le même nombre de Mi Points. Il vaut donc mieux regarder ce que prévoit le règlement avant de convertir ces annonces en économies supposées.

Le coupon de 40 € se prépare sur plusieurs jours

Le règlement du bonus quotidien demande une connexion pendant cinq jours consécutifs, du 11 novembre à 10 h au 15 novembre à 23 h 59. Elle prévoit 100 Mi Points par jour, puis 500 points et le coupon lors de la connexion du 16 novembre. Les horaires sont français.

Cela représente 1 000 points au total selon ce mécanisme. Le bandeau de la page officielle de l’opération annonce pourtant 1 000 points chaque jour. Le règlement précise que ses dispositions prévalent en cas de contradiction. Il reste prudent de contrôler les récompenses effectivement créditées dans son compte, plutôt que de compter d’avance sur six fois ce montant.

L’opération est réservée aux personnes majeures disposant d’un compte Xiaomi, en France métropolitaine. La sélection éligible au coupon et ses conditions d’utilisation doivent également être vérifiées dans le compte : un seuil de 299 € ne signifie pas que tout produit vendu à ce prix ouvre droit à la remise.

Les points ne valent pas une réduction utilisable partout

La règle générale indiquée dans l’assistance française sur les Mi Points est de 100 Mi Points pour 1 €, avec au moins 1 000 points pour les utiliser directement en paiement. Ce mécanisme habituel plafonne la compensation à 10 % de la commande et vise les smartphones et tablettes ; les frais de livraison sont exclus.

Le règlement du Black Friday ajoute une possibilité différente : du 11 au 30 novembre, les points peuvent couvrir jusqu’à 5 % des produits de l’écosystème Xiaomi, après les autres réductions. Il ne faut donc pas appliquer le même calcul à un téléphone, une tablette et un accessoire ou appareil domestique.

Un coupon obtenu en échange de points n’est pas davantage de l’argent disponible sans condition : il possède son seuil et sa durée de validité. L’assistance précise notamment que les points échangés contre un coupon ne sont pas restitués simplement parce que celui-ci n’a pas été utilisé.

Quel appareil regarder, sans se laisser guider par le seul rabais ?

La sélection mise en avant comprend notamment le Xiaomi 17T Pro, avec son téléobjectif optique x5, le Xiaomi 17T et sa batterie annoncée de 6 500 mAh, ainsi que le POCO X8 Pro équipé du Dimensity 8500-Ultra. Ces différences donnent des pistes selon la priorité : cadrage à distance, capacité de batterie ou performances.

Les prix des configurations n’ont pas pu être chargés lors de notre consultation de la page de l’événement. Nous ne leur attribuons donc aucun tarif promotionnel non vérifié, ni statut de meilleur prix. Avant de comparer, relevez la capacité de stockage, la remise réellement appliquée et le montant final : une reprise ou un remboursement ultérieur ne réduit pas toujours ce qui est débité immédiatement.

Enfin, la réservation donnant accès à d’autres avantages s’est terminée le 8 novembre. Elle ne doit pas être confondue avec le nouveau parcours de connexion qui commence le 11.