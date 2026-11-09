Un album disparaît de la Galerie et l’on pense ses photos protégées.

Xiaomi : masquer un album ne suffit pas à protéger vos photos

Un album disparaît de la Galerie et l’on pense ses photos protégées. Sur Xiaomi, un album masqué et un album privé ne remplissent pourtant pas le même rôle. Le premier retire des images de la vue principale. Le second ajoute une protection d’accès, lorsqu’il est disponible sur l’appareil.

La distinction compte avant de prêter son téléphone. Une personne qui connaît les réglages de la Galerie peut retrouver un album simplement caché. Sa disparition de l’accueil ne suffit donc pas à établir sa confidentialité.

Masquer permet surtout de ranger la Galerie

Dans sa notice du Xiaomi 14T Pro, Xiaomi indique qu’un appui prolongé sur un album permet de le masquer. Pour le retrouver, il suffit de passer par les paramètres de la Galerie puis par la rubrique des albums masqués.

Cela convient pour retirer de la vue principale des séries de captures d’écran ou des dossiers rarement consultés. Ce n’est pas, à lui seul, un verrouillage par empreinte ou par mot de passe.

La bonne question n’est donc pas « est-ce que je vois encore l’album ? », mais « que faut-il faire pour le rouvrir ? »

L’album privé ajoute une barrière

Xiaomi décrit séparément un album privé dans sa documentation du Redmi 13C 5G. Il demande un schéma ou une empreinte pour accéder aux images. Sur ce modèle, la procédure consiste à sélectionner une photo, ouvrir le menu d’ajout à un album puis choisir l’album privé.

L’accès aux éléments privés se fait depuis l’onglet Albums, en glissant vers le bas puis en s’authentifiant. Si le mot de passe de protection de la vie privée n’a pas été configuré, le téléphone demande de le créer.

Ces indications correspondent aux appareils documentés. Les noms de menus et les options peuvent varier sur votre Xiaomi, Redmi ou POCO. Cette distinction existait avant HyperOS 4 : elle ne doit pas être interprétée comme une nouvelle fonction de cette version.

Testez avec une image sans importance

Choisissez une photo ordinaire et placez-la dans l’emplacement à vérifier. Quittez la Galerie, puis cherchez comment la retrouver. Regardez si l’accès exige vraiment une authentification ou s’il suffit d’afficher les albums cachés.

Cette vérification permet d’apprendre le fonctionnement de l’appareil sans utiliser un document sensible comme essai. Si l’option privée manque, consultez l’assistance de votre référence exacte plutôt que d’appliquer les gestes d’un autre téléphone.

Enfin, ce rangement ne dit rien des copies que vous avez déjà envoyées ou conservées dans un autre service photo. Vérifiez-les séparément. Pour désencombrer la Galerie, masquer peut suffire. Pour limiter la consultation, il faut contrôler la protection d’accès réellement demandée.

L’album privé figurait déjà dans notre sélection de réglages HyperOS 3 ; le point à contrôler reste la protection réellement demandée pour le rouvrir.