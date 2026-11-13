Xiaomi à Paris : un bracelet lavande limité à 20 exemplaires accompagne le Smart Band 11

Le lancement Xiaomi du 17 novembre à Paris concerne aussi les accessoires. Les conditions françaises mentionnent un détail pour le Smart Band 11 Unibody Violet : un bracelet lavande associé à l’achat, avec seulement 20 unités prévues pour cette offre.

Le détail à vérifier avant de réserver

D’après les conditions de Xiaomi France, l’opération concerne le Smart Band 11 Unibody Violet acheté du 17 au 23 novembre. Les 20 unités correspondent au bracelet de l’offre, pas au stock total du Smart Band. Vérifiez que le cadeau est bien affiché et disponible avant de compter dessus.

La préinscription des accessoires concernés peut également donner 100 Mi Points selon les conditions. Ces points et le bracelet relèvent de deux avantages différents. La réservation ne garantit pas qu’un accessoire promotionnel sera encore disponible lors de l’achat.

Les autres accessoires du rendez-vous de Paris

La Watch S5 de 41 mm et les écouteurs Xiaomi Clip font aussi partie du rendez-vous. Ils s’adressent à des usages différents : une montre compacte d’un côté, des écouteurs ouverts de l’autre. Les conditions du bracelet lavande concernent le Smart Band 11 Unibody Violet. Pour comparer les accessoires, attendez la publication des prix et conditions de chaque référence dans le programme français de Xiaomi.