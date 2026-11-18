Téléobjectif 200 Mpx à 3,2× chez Xiaomi, zoom optique 5× chez Google : les différences utiles pour les portraits, les sujets éloignés et la vidéo.

Le Xiaomi 18 Pro aligne un téléobjectif de 200 Mpx. Le Pixel 11 Pro se contente de 48 Mpx sur son zoom, mais son objectif cadre plus loin. Pour photographier un animal à distance, un détail architectural ou un enfant sur scène, cette différence de focale mérite davantage d’attention que le nombre inscrit sur le capteur.

Le choix oppose un téléobjectif 75 mm, annoncé à 3,2× chez Xiaomi, à un véritable téléobjectif 5× chez Google. Les caractéristiques françaises permettent de comprendre leurs priorités. Elles ne permettent pas encore de départager leurs images dans les mêmes conditions de lumière et de mouvement.

Le Pixel cadre plus serré dès son téléobjectif

Le grossissement optique détermine le cadrage obtenu avant les traitements logiciels. Avec le Pixel, un sujet éloigné occupe davantage de place dans l’image du téléobjectif. Avec le Xiaomi, le cadrage plus ouvert laisse davantage d’environnement autour d’un portrait. C’est utile dans une rue, à table ou pour photographier une personne sans devoir reculer autant.

À distance de prise de vue identique, sélectionner 5× sur les deux appareils ne mobilise donc pas la même chaîne de capture. Le Xiaomi doit dépasser le cadrage natif de son téléobjectif, tandis que le Pixel atteint celui de son objectif dédié. La quantité de détails finalement conservée dépend ensuite du capteur, de l’optique, du traitement et de la lumière.

Les 200 Mpx donnent au Xiaomi une marge théorique pour recadrer. Ils ne suffisent pas à promettre une image quatre fois plus détaillée. Une résolution élevée décrit le nombre de points enregistrables, pas la capacité à figer un visage qui bouge ou à distinguer un plumage dans l’ombre.

Les caractéristiques françaises face à face

Ces données proviennent des caractéristiques françaises du Xiaomi 18 Pro et de la fiche Google du Pixel 11 Pro. La colonne Pixel concerne le modèle Pro de 6,3 pouces.

Critère Xiaomi 18 Pro Pixel 11 Pro Principal 200 Mpx, 23 mm, f/1,67, OIS 50 Mpx, f/1,68, OIS Téléobjectif 200 Mpx, 75 mm, 3,2×, f/2,4, OIS 48 Mpx, 5×, f/2,8, OIS Ultra grand-angle 50 Mpx, 102° 48 Mpx, 123°, autofocus et macro Selfies 50 Mpx, autofocus 42 Mpx, autofocus Vidéo arrière 8K/30, 4K Dolby Vision jusqu’à 120 i/s 8K/24-30 avec Video Boost, 4K jusqu’à 60 i/s Vidéo avant 4K/30-60 4K/30-60 Écran 6,4 pouces, LTPO 1-120 Hz, 2 436 × 1 120 6,3 pouces, LTPO 1-120 Hz, 2 856 × 1 280 Dimensions 151,8 × 72 × 8,46 mm, ou 8,56 mm en bleu 152,7 × 71,9 × 8,4 mm Poids 198 g, 203 g en bleu 204 g Batterie 6 000 mAh 4 850 mAh Recharge 90 W filaire, 50 W sans fil 55 % en environ 30 minutes avec chargeur PPS 30 W, Qi2 jusqu’à 25 W

Portrait, macro et grand paysage changent aussi le choix

Pour un portrait, le téléobjectif du Xiaomi peut offrir un cadrage pratique à une distance plus courte. Il peut également faire le point à 12 cm selon le constructeur. Photographier les détails d’un objet en conservant un peu de recul devient alors un autre usage de ce module.

Le Pixel dispose d’un ultra grand-angle plus large. Dans une pièce étroite ou devant un bâtiment, ce champ supplémentaire peut éviter de couper le sujet. L’autofocus permet aussi la mise au point rapprochée. Il faut toutefois surveiller les bords du cadre lorsque l’on place des visages dans une vue très large.

Pour se filmer seul, Xiaomi ajoute un outil concret. Son écran arrière permet de contrôler le cadrage avec les appareils photo du dos. On peut regarder si son visage ou son groupe entre bien dans l’image avant de déclencher, au lieu de tâtonner avec le téléphone retourné. Les possibilités sont présentées sur la page française du constructeur.

La vidéo impose de regarder au-delà du logo 8K

Les deux annoncent la 8K, mais Google précise l’intervention de Video Boost. Le mode de production du fichier compte autant que sa définition lorsque l’on veut transférer ou monter immédiatement une séquence. Chez Xiaomi, la 4K à 120 images par seconde donne une possibilité supplémentaire pour ralentir un mouvement tout en conservant une définition élevée. La compatibilité exacte des modes avec chaque objectif doit être contrôlée dans l’application.

Pour des souvenirs familiaux, commencer par une 4K à 30 ou 60 images par seconde permet surtout de choisir entre fluidité, poids des fichiers et éclairage disponible. Monter la définition ne corrige ni un cadrage hésitant ni un sujet trop sombre.

Le bon achat dépend du cadrage que vous utilisez

Le Pixel mérite d’être examiné en priorité si vous cherchez régulièrement un cadrage serré sur des sujets éloignés. Le Xiaomi propose une combinaison orientée portraits, détails rapprochés et contrôle du cadrage au dos. Pour les départager, les photos décisives seront celles prises au grossissement réellement utilisé, avec un sujet mobile et une lumière comparable.

La batterie plus grande du Xiaomi et sa recharge annoncée plus puissante intéressent les journées photo. Elles ne constituent pas une mesure comparative d’autonomie. Avant l’achat, comparez aussi une même capacité de stockage et le chargeur nécessaire. Les tarifs promotionnels et avantages de reprise varient, et le coût du chargeur peut s’ajouter à celui du téléphone.