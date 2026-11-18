Le OnePlus Open reçoit ColorOS 17 et Android 17 en Inde. Numéro de version, calendrier et vérifications pour les propriétaires français.

Le OnePlus Open commence à recevoir ColorOS 17, basé sur Android 17, en Inde. La version annoncée par OnePlus porte le numéro CPH2551_17.0.0.100(EX01). Le déploiement débute avant le créneau du 24 novembre indiqué dans le calendrier, mais cette avance ne constitue pas une confirmation de disponibilité immédiate sur les appareils français.

Pour les propriétaires du premier pliable OnePlus, la bonne nouvelle est le passage à une version annoncée comme stable. La vérification importante reste néanmoins le marché concerné : un message qui décrit une diffusion mondiale peut commencer par une région seulement. C’est précisément le cas de cette annonce, dont le titre comporte le repère « IN », pour l’Inde.

La version indienne est identifiable sans ambiguïté

Dans son annonce consacrée au déploiement stable sur le OnePlus Open, OnePlus indique une diffusion par lots dans la région indienne. La référence complète permet de distinguer cette mise à jour d’un correctif de l’ancien système ou d’un micrologiciel destiné à un autre marché.

Point à vérifier Information établie Ce que cela signifie en France Appareil OnePlus Open Ne concerne pas tous les OnePlus Système ColorOS 17, basé sur Android 17 La disponibilité doit être vérifiée sur sa variante Version annoncée CPH2551_17.0.0.100(EX01) Référence indienne, pas une autorisation de l’installer sur une autre variante Diffusion Par lots, en Inde Aucun déploiement français généralisé confirmé par cette annonce Calendrier initial 24 novembre pour le OnePlus Open Début prévu, avec variations selon région et modèle

Un propriétaire indien peut donc devoir attendre même si son modèle est concerné. Une version stable ne signifie pas que chaque appareil reçoit la notification au même instant : la stabilité du canal et l’étendue de la diffusion sont deux informations différentes.

Une interface renouvelée, à distinguer des promesses de performances

Le début du journal officiel évoque un nouveau langage visuel et le moteur de fluidité du système. Le changement touche la présentation et les interactions, pas seulement le numéro d’Android affiché dans les informations de l’appareil.

Sur un pliable, l’intérêt concret se jugera notamment lors du passage de l’écran extérieur au grand écran, du retour à une application et du travail entre plusieurs fenêtres. Ces situations permettront aux utilisateurs d’évaluer les changements annoncés ; aucun gain chiffré dans ces usages n’est établi ici.

La disponibilité indienne ne permet pas non plus de déterminer quels outils d’IA seront accessibles en français. Pour ces fonctions, la langue, la région et le journal de changements de la version proposée à l’appareil doivent être vérifiés séparément.

Relever la référence de son appareil et sa version actuelle dans les informations du téléphone. Consulter la fonction de mise à jour du système depuis les paramètres. Lire la version proposée et les notes qui l’accompagnent, plutôt que se fier au seul nom ColorOS 17. Avant l’installation, sauvegarder les données importantes et prévoir une connexion Wi-Fi ainsi qu’une batterie suffisamment chargée.

L’absence de notification ne justifie pas de récupérer le paquet indien pour une variante française. Le numéro de modèle et la région logicielle doivent correspondre au paquet proposé : le nom OnePlus Open ne suffit pas à établir cette compatibilité.

Le 24 novembre reste un repère, pas un rendez-vous garanti pour chaque appareil

Le calendrier de novembre publié par OnePlus place le OnePlus Open au 24 novembre et précise que les délais peuvent varier selon la région et le modèle. Le démarrage indien du 17 novembre, relayé le lendemain, montre que certains lots peuvent partir avant cette date.

Il ne permet pas de fixer le jour de réception en France. La preuve la plus utile pour un propriétaire français sera une annonce mentionnant sa région ou une mise à jour proposée directement à son appareil, avec le bon numéro de version et ses propres notes de changements.