WhatsApp teste une sauvegarde indépendante de Google Drive : 2 Go gratuits, chiffrement obligatoire et conditions à connaître avant de changer.

Les sauvegardes WhatsApp sur Android pourraient bientôt ne plus dépendre de Google Drive. Une nouvelle option, proposée à certains testeurs, permet de conserver l’historique sur les serveurs de WhatsApp avec 2 Go gratuits et un chiffrement de bout en bout obligatoire. Pour les utilisateurs dont le stockage Google déborde, le changement est intéressant. Il reste toutefois en déploiement limité : aucune date de disponibilité générale en France n’est annoncée.

Le constat porte sur la bêta Android 2.26.46.4, dans laquelle les premiers utilisateurs ont découvert le choix entre deux fournisseurs de sauvegarde. Il ne suffit donc pas de lire l’annonce ou de mettre l’application à jour pour disposer immédiatement du nouveau service.

Deux emplacements de sauvegarde au lieu d’un seul

L’écran testé permet de choisir entre le stockage Google et celui de WhatsApp. L’utilisateur peut changer de fournisseur. Le compte rendu ne décrit pas une migration automatique de toutes les anciennes sauvegardes : il faut notamment configurer le chiffrement avant la première copie déposée chez WhatsApp.

Point à comparer Nouvelle option WhatsApp Conséquence pratique Stockage gratuit 2 Go Vérifier le poids de ses conversations et médias avant de choisir. Fournisseur Serveurs WhatsApp Les sauvegardes concernées peuvent être séparées du stockage Google. Chiffrement Obligatoire de bout en bout Configurer et conserver l’accès à la méthode de récupération. Accès Certains testeurs Android Aucune généralisation française confirmée. Capacité supplémentaire 100 Go avec WhatsApp Plus ; jusqu’à 4 To via Meta One, selon le test Les tarifs et conditions françaises restent à confirmer.

Avant de vous intéresser au nouveau fournisseur, vérifiez que votre copie actuelle existe réellement. Une discussion présente sur le téléphone n’est pas, à elle seule, la preuve qu’une sauvegarde récente pourra être restaurée après une perte ou un changement d’appareil.

Ouvrez WhatsApp, puis ses Paramètres. Entrez dans Discussions, puis Sauvegarde des discussions. Contrôlez la date de la dernière sauvegarde, son état et les indications de taille affichées sur votre appareil. Vérifiez le compte ou le fournisseur sélectionné. Si le nouveau choix WhatsApp n’apparaît pas, conservez votre configuration fonctionnelle. Avant un changement de téléphone, relancez une sauvegarde et attendez sa fin plutôt que de vous contenter d’avoir appuyé sur le bouton.

Le nouveau sélecteur dépend du déploiement de la bêta et peut être absent, même sur une application mise à jour. Ne supprimez pas votre ancienne copie dans l’espoir de faire apparaître la nouvelle fonction.

Le chiffrement protège la copie, mais sa récupération se prépare

Le test propose une clé d’accès ou une clé de chiffrement de 64 chiffres. Ce choix ne doit pas être effectué machinalement : le jour où il faut restaurer la copie, l’accès à la protection choisie compte autant que l’existence de la sauvegarde.

L’assistance WhatsApp consacrée à la récupération des sauvegardes chiffrées rappelle l’importance de cette protection. Gardez votre méthode de récupération dans un endroit sûr et vérifiez que vous savez y accéder avant d’effacer un ancien téléphone.

2 Go gratuits : le bon choix dépend de vos médias

Le chiffre ne permet pas de dire que tout le monde pourra se passer d’un abonnement. Des conversations principalement textuelles et plusieurs années de vidéos familiales ne représentent pas le même volume. Comparez la taille indiquée par votre application à la capacité proposée, sans supprimer des souvenirs uniquement pour tester une option encore limitée.

Le fonctionnement rapporté prévoit la conservation de la dernière sauvegarde pendant quatre mois après la fin d’un abonnement, puis sa suppression sans renouvellement. Si vous envisagez cette formule, vérifiez les conditions affichées sur votre compte, notamment la capacité nécessaire et le devenir de la copie en cas de résiliation. En attendant la disponibilité générale, votre priorité reste de disposer d’une sauvegarde récente et récupérable.