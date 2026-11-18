Un essai du Xiaomi 18 Pro Max chinois montre de gros écarts entre chargeurs. Tableau des puissances et vérifications à faire avant de changer de matériel.

Un chargeur puissant ne garantit pas une recharge rapide sur tous les téléphones. Dans un essai du Xiaomi 18 Pro Max chinois, un adaptateur Apple annoncé à 70 W ne délivre que 12,5 W au moment du relevé. D’autres blocs dépassent 75 W. L’écart invite surtout à vérifier la compatibilité entre le téléphone, le chargeur et le câble, plutôt qu’à se fier au seul nombre imprimé sur le boîtier.

Une précision change la lecture des résultats pour un acheteur français : le téléphone testé possède une batterie de 8 500 mAh. La présentation française du Xiaomi 18 Pro Max indique 7 050 mAh. Les relevés ci-dessous documentent donc une configuration chinoise ; ils ne constituent pas des mesures réalisées sur l’exemplaire vendu en France.

De 12,5 à près de 78 W avec le même téléphone

Le banc d’essai publié le 20 octobre par ChargerLAB compare plusieurs associations. Voici cinq relevés de puissance, avec le protocole identifié pendant la mesure.

Adaptateur testé Puissance annoncée du bloc Puissance relevée Protocole identifié Xiaomi 100 W 77,64 W MI PPS Cuktech 120 W 77,5 W MI PPS Apple 70 W 12,5 W USB Power Delivery UGREEN 160 W 75,94 W PPS DJI 140 W 77,49 W PPS

Ces chiffres sont des relevés ponctuels, pas une moyenne sur une recharge complète. Ils ne permettent ni de calculer le temps nécessaire pour atteindre 100 %, ni de garantir le même résultat avec un autre câble ou une autre référence de la même marque. Acheter « un UGREEN » ou « un Apple » sans connaître le modèle exact ne suffit donc pas à reproduire l’essai.

Pourquoi les watts du chargeur ne disent pas tout

La puissance annoncée indique une capacité maximale de l’adaptateur dans certaines conditions. Le téléphone doit encore pouvoir demander un mode de fonctionnement que ce bloc sait fournir. Comme l’explique l’USB-IF dans sa présentation du Power Delivery, l’alimentation est négociée : un appareil prélève la puissance dont il a besoin dans les possibilités offertes par l’ensemble.

Le PPS ajoute une alimentation programmable. Mais une mention « USB-C », « charge rapide » ou même « 100 W » ne décrit pas, à elle seule, tous les profils disponibles. Dans ce tableau, les associations identifiées en PPS atteignent les valeurs les plus élevées. C’est un indice de compatibilité utile, pas la démonstration que le protocole explique à lui seul chaque watt d’écart.

Un bloc conçu pour alimenter un ordinateur peut ainsi rester utilisable avec un smartphone tout en lui fournissant beaucoup moins que son maximum. Cela ne signifie pas que le téléphone, ou le chargeur, est nécessairement défectueux.

Avant de remplacer votre chargeur, faites ces 4 vérifications

Lisez la référence et les sorties du bloc. Repérez le modèle exact sur l’étiquette, puis consultez sa fiche technique. Cherchez les profils USB PD et PPS proposés, plutôt qu’un simple logo de recharge rapide. Une puissance totale élevée ne garantit pas le profil attendu par le Xiaomi. Vérifiez le port réellement utilisé. Sur un chargeur comportant plusieurs prises, la puissance annoncée peut concerner un port précis ou le cumul de plusieurs sorties. Débranchez temporairement les autres appareils pour comparer, puis vérifiez la répartition prévue par le fabricant. Contrôlez le câble. Il fait partie de la chaîne de charge. Pour une liaison USB-C vers USB-C dépassant 3 A, les règles USB prévoient un câble adapté à 5 A, avec identification électronique. Un câble limité peut empêcher d’exploiter certaines combinaisons, même avec un bon adaptateur. Inversement, un câble très puissant ne crée pas un profil PPS absent du chargeur. Comparez dans des conditions proches. Notez le niveau de batterie, laissez le téléphone revenir à une température normale et évitez de jouer pendant la comparaison. Un relevé à batterie presque pleine n’est pas comparable à celui réalisé en début de recharge. Ne désactivez pas les protections de la batterie pour chercher un meilleur chiffre.

Les informations de l’USB-IF sur les câbles et connecteurs aident à distinguer les capacités de la liaison de celles de l’alimentation. Elles ne remplacent pas les indications propres à votre chargeur et à votre téléphone.

100 W ne veut pas dire 100 W du début à la fin

La recharge évolue au fil de la session. Le téléphone peut réduire la puissance à mesure que la batterie se remplit ou lorsque les conditions thermiques l’exigent. La puissance électrique mesurée sur la liaison ne correspond pas non plus intégralement à l’énergie stockée dans la batterie : le fonctionnement de l’appareil et les conversions consomment une partie de cette énergie.

Il serait donc trompeur de diviser 75 par 12,5 pour annoncer une recharge « six fois plus rapide ». Pour comparer des durées, il faut mesurer le même intervalle de batterie sur la même version de téléphone, avec les réglages et les conditions documentés. Ce tableau ne fournit pas cette comparaison.

Ce que vous pouvez en retenir en France

Ne remplacez pas un chargeur uniquement parce qu’il affiche moins de watts que le maximum du téléphone. S’il recharge suffisamment vite pour vos usages, il peut rester pertinent. Si la lenteur vous gêne, vérifiez d’abord sa référence, le profil disponible sur le port et le câble utilisé.

Pour le Xiaomi 18 Pro Max français, les mesures chinoises restent une piste de compréhension, pas une promesse chiffrée. Elles montrent surtout pourquoi deux adaptateurs capables d’alimenter un ordinateur peuvent se comporter très différemment sur un smartphone. La bonne question devient alors : « quelle puissance cette association permet-elle réellement à mon téléphone de recevoir ? »