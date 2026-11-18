ColorOS 17 : des utilisateurs retrouvent enfin un accueil sans délai avec leur lanceur préféré

Des utilisateurs d’OPPO rapportent un retour à l’écran d’accueil plus fluide avec un lanceur alternatif après une mise à jour de ColorOS 17. Le changement concerne le petit délai qui peut apparaître lorsqu’on quitte une application par un geste. Un témoignage détaillé mentionne un Find N6 global sous la version 17.0.1.201, avec le lanceur one4home autorisé à fonctionner en arrière-plan.

Ce résultat reste un retour d’utilisateur, pas une correction générale annoncée par OPPO. D’autres témoignages décrivent encore des ralentissements ou des fonctions manquantes. Pour les propriétaires français, l’intérêt est de savoir quoi comparer sur leur appareil, sans promettre qu’une mise à jour absente réglera tous les problèmes.

Un téléphone rapide peut quand même hésiter au retour à l’accueil

Un lanceur alternatif remplace l’application qui présente l’écran d’accueil, les icônes et la liste des applications. Il permet par exemple de choisir une organisation différente de celle fournie par le fabricant. Changer ce composant ne remplace toutefois pas tout le système : les gestes de navigation, les animations et les applications récentes peuvent encore dépendre de ColorOS.

Le problème décrit ici apparaît précisément à cette frontière. On fait glisser le doigt pour fermer l’application et retrouver ses icônes, mais une pause ou une animation incomplète rend la transition désagréable. Ce n’est pas nécessairement un manque de puissance de la puce. Un processeur rapide ne garantit pas que le lanceur choisi et les gestes système coopèrent correctement.

Ce qui a changé sur la configuration documentée

Dans le témoignage accompagné d’une démonstration et de précisions techniques, l’auteur explique avoir reçu une mise à jour après son passage initial à ColorOS 17. Il a réactivé one4home, puis accepté une autorisation d’activité en arrière-plan dans les réglages de batterie. Il indique ensuite que le retour à l’accueil par geste ne présente plus le délai observé auparavant.

Les réponses apportées dans la discussion permettent de préciser son cas : version 17.0.1.201, variante globale, appareil désigné comme N6. Ces détails comptent davantage qu’une formule générale du type « ColorOS 17 a tout corrigé ». Le résultat associe une mise à jour, un lanceur et un réglage ; il ne permet pas d’attribuer l’amélioration à un seul de ces éléments.

Configuration rapportée Résultat décrit Ce qu’on peut en conclure Find N6 global, ColorOS 17.0.1.201, one4home et activité en arrière-plan autorisée Retour à l’accueil par geste sans le délai précédent Amélioration sur cette configuration déclarée Autres témoignages avec Niagara, dont OnePlus 15 Des utilisateurs signalent encore un délai Le résultat ne s’étend pas à tous les lanceurs et appareils OPPO Pad Mini cité dans les réponses Un utilisateur ne retrouve pas l’amélioration attendue Une tablette peut conserver un comportement différent Applications récentes et fonctions de fenêtres Certaines présentations ou commandes restent manquantes Un accueil fluide n’assure pas toutes les fonctions du lanceur d’origine

Relevez le modèle et la version logicielle complète dans les informations du téléphone. La mention ColorOS 17 seule ne permet pas de comparer deux appareils. Testez d’abord l’accueil d’origine. Ouvrez une application puis revenez à l’accueil avec votre geste habituel. Répétez l’opération avec plusieurs applications. Refaites le même test avec votre lanceur préféré. Gardez le même type de navigation pour comparer une différence réelle, plutôt que deux méthodes différentes. Examinez les permissions de batterie du lanceur si un problème persiste. Le témoignage décrit une autorisation en arrière-plan, mais cela ne prouve pas qu’il faut désactiver toutes les protections de batterie ni que ce réglage suffira chez vous. Vérifiez ensuite les applications récentes et le multitâche. Sur un pliable, ouvrez aussi les fonctions de fenêtres et d’écran partagé que vous utilisez réellement.

Les intitulés et l’emplacement des options varient selon la version et la langue. Nous ne donnons donc pas un chemin français supposé pour une configuration que nous n’avons pas testée. Il s’agit d’une méthode de comparaison, pas d’un correctif garanti.

Sur un pliable, la fluidité ne suffit pas

Une transition plus rapide est agréable, mais elle ne répond pas à toutes les attentes. Des participants évoquent encore la présentation empilée des applications récentes, les raccourcis de fenêtres ou la barre flottante. Ces éléments peuvent peser davantage que l’apparence des icônes lorsque l’on utilise le grand écran pour travailler entre plusieurs applications.

Avant de conserver un lanceur alternatif, vérifiez donc vos gestes quotidiens : revenir au bureau, changer d’application, retrouver une fenêtre et lancer deux applications ensemble. Une démonstration réussie du premier geste ne prouve pas que le reste fonctionne à l’identique.

Ce qui reste à confirmer en France

« Global » ne signifie pas « disponible sur tous les OPPO français ». Aucune liste officielle des modèles corrigés ni de calendrier français n’accompagne ces témoignages. Il n’est pas non plus établi que tous les numéros de version comparables contiennent les mêmes changements selon les appareils.

Si votre lanceur reste lent, conservez son nom, sa version et celle de ColorOS pour décrire précisément le problème au support ou au développeur. Vous pouvez revenir à l’accueil d’origine en attendant. En revanche, changer de ROM ou appliquer une manipulation destinée à un autre modèle serait disproportionné pour reproduire un résultat qui reste, à ce stade, lié à quelques configurations.