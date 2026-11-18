Selfies, photos de groupe et vidéos : comment l’écran arrière du Xiaomi 18 Pro Max aide à utiliser les caméras principales, avec leurs limites.

Xiaomi 18 Pro Max : son écran au dos permet des selfies avec la caméra principale de 200 Mpx

Le petit écran du Xiaomi 18 Pro Max ne sert pas seulement à afficher une animation. Il permet surtout de se photographier avec les caméras arrière en voyant son cadrage, au lieu de déclencher presque à l’aveugle ou de rester sur la caméra frontale. C’est l’un des usages les plus convaincants de ce second affichage, mis en avant lors du lancement mondial et dans les premiers essais.

Ce n’est pas un nouveau capteur qui améliore les selfies : c’est une autre façon d’utiliser ceux qui sont déjà au dos du téléphone. Pour les portraits de vacances, les photos à plusieurs et les vidéos face caméra, la différence peut être très concrète. Encore faut-il choisir le bon objectif et distinguer les fonctions disponibles des évolutions annoncées.

Le vrai changement : vous vous voyez devant les objectifs arrière

Sur un smartphone classique, retourner l’appareil donne accès aux caméras arrière, mais prive généralement la personne photographiée d’un aperçu. Ici, l’écran placé à côté des objectifs montre la scène. Vous pouvez contrôler la place du visage, l’espace au-dessus de la tête et la présence de tout le groupe avant de prendre la photo.

Le communiqué de lancement publié par Xiaomi le 17 novembre présente précisément ce fonctionnement pour les selfies, les groupes et les vidéos de type vlog. Le principe est particulièrement utile quand vous êtes à la fois le photographe et le sujet : l’objectif arrière n’est plus réservé aux photos prises par quelqu’un d’autre.

Dans son essai du Xiaomi 18 Pro Max, PhoneArena souligne l’intérêt de ces selfies et de leur niveau de détail. Ce retour qualitatif éclaire l’usage de l’écran arrière, sans constituer un classement à l’aveugle de tous les photophones.

Quel appareil photo utiliser selon votre selfie ?

La fiche technique mondiale du Xiaomi 18 Pro Max distingue un appareil principal de 200 Mpx, un téléobjectif de 200 Mpx à 75 mm et un ultra grand-angle de 50 Mpx. Ces trois possibilités ne répondent pas au même cadrage.

Situation Option à privilégier Ce qu’il faut regarder avant de déclencher Un selfie seul, téléphone tenu devant vous Caméra principale arrière, avec aperçu au dos Visage entièrement visible et recul suffisant ; ne pas se fier seulement au centre de l’image. Plusieurs personnes ou un décor à conserver Ultra grand-angle arrière Personnes aux extrémités et lignes proches des bords, qui peuvent paraître étirées. Un portrait avec davantage de recul Téléobjectif 75 mm, si le placement le permet Espace nécessaire entre le téléphone et le sujet ; ce cadrage est peu commode à bout de bras. Une vidéo où vous vous adressez à la caméra Caméra arrière avec retour sur le petit écran Visage dans le cadre et regard dirigé vers l’objectif plutôt que constamment vers l’aperçu. Un appel vidéo ordinaire Caméra frontale dans l’application utilisée La présence d’un écran arrière ne garantit pas son utilisation dans chaque application d’appel.

200 Mpx ne signifie pas automatiquement une meilleure photo. L’éclairage, la mise au point, le mouvement et le traitement de l’image restent déterminants. L’avantage immédiatement compréhensible est ailleurs : pouvoir employer le module principal tout en maîtrisant la composition. Le nombre de pixels ne remplace pas ce contrôle.

Une méthode simple pour éviter les selfies mal cadrés

Nettoyez la vitre des objectifs et ouvrez l’appareil photo. Les traces laissées en tenant le téléphone peuvent dégrader le contraste, surtout face à une lumière vive. Activez l’aperçu sur l’écran arrière et retournez l’appareil. L’emplacement de la commande peut dépendre de la version de l’application Appareil photo. Choisissez d’abord le cadre, puis votre position. Pour un groupe, vérifiez les personnes sur les côtés ; pour un portrait seul, évitez de rapprocher le téléphone au point de couper le visage. Utilisez le geste de la paume si l’option est disponible. La présentation officielle décrit une main ouverte pour lancer un compte à rebours. Ce délai laisse le temps de baisser la main et de stabiliser la prise. Contrôlez la photo en grand après la prise. Le petit aperçu aide à composer, mais il ne permet pas d’examiner aussi confortablement la netteté des yeux ou un détail à l’arrière-plan.

Pour les groupes, Xiaomi annonce aussi un passage automatique au très grand-angle lorsque l’appareil détecte plus de trois personnes. Ce comportement reste une aide au cadrage : vérifiez tout de même le résultat au lieu de supposer que chacun est correctement placé.

Se filmer sans deviner où se trouve son visage

Le même retour d’image facilite une vidéo tournée avec les objectifs arrière. Posé sur un support, le téléphone peut montrer à la personne filmée si elle sort du cadre ou si un objet masque une partie de la scène. C’est utile pour une présentation, une démonstration d’objet ou un message vidéo.

Xiaomi décrit sur sa présentation des fonctions de l’écran arrière un aperçu en temps réel et des possibilités de vidéo avec les caméras arrière. Cela ne signifie pas que toutes les résolutions, toutes les applications et tous les modes de stabilisation partagent exactement les mêmes commandes. Avant une séquence importante, faites un court enregistrement avec le mode choisi et relisez-le avec le son.

Le second écran ne corrige ni le vent dans le microphone, ni un contre-jour trop difficile, ni un support instable. Il répond à un problème précis : voir ce que vous filmez alors que les modules arrière du téléphone sont orientés vers vous.

Ce qu’il faut vérifier avant de choisir la version française

Ne transposez pas toute démonstration d’une version chinoise à un appareil mondial. Les applications, les fonctions d’intelligence artificielle et leur calendrier peuvent différer. Pour cet usage photo, les éléments solides sont l’aperçu arrière, le cadrage des selfies et les fonctions de groupe décrites par Xiaomi ; les mini-applications ou les personnalisations ne sont pas nécessaires pour en profiter.

La fiche mondiale mérite aussi d’être distinguée des données chinoises : elle indique une batterie de 7 050 mAh, et non les 8 500 mAh cités dans certains tableaux consacrés au modèle chinois. Aucun test cité ici ne permet de chiffrer séparément la consommation de l’écran arrière. Garder ce détail à l’esprit évite d’associer un usage séduisant à une promesse d’autonomie qui ne correspond pas à la version achetée.

Pour juger cet écran en magasin, le test le plus parlant reste très simple : essayez un selfie seul puis à plusieurs, avec un éclairage ordinaire, et examinez les photos sur l’écran principal. C’est ce résultat — et le confort pour l’obtenir — qui dira davantage sur son intérêt qu’une animation au dos du téléphone.