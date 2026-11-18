OnePlus Turbo 7 Pro : la recharge à 100 W se précise, la batterie géante reste une fuite

Un nouveau smartphone référencé PYP110 apparaît dans une certification chinoise avec des chargeurs de 100 W. Le document constitue un indice concret sur la recharge de l’appareil que des informateurs associent au OnePlus Turbo 7 Pro. En revanche, la batterie de 9 000 à 10 000 mAh évoquée autour de ce modèle n’est pas confirmée par cette certification.

La distinction mérite d’être faite dès maintenant. Le nom commercial, la capacité et la fréquence de l’écran circulent dans des fuites ; les références des chargeurs figurent dans le document partagé. Ce ne sont pas des preuves de même nature, et l’ensemble ne constitue pas encore une annonce de OnePlus pour la France.

Ce que montre réellement la certification

La capture de la certification 3C identifie le modèle PYP110 et deux adaptateurs, VCBAOBCH et VCBAJDCH. Le document est daté du 17 novembre 2026. Les profils de sortie mentionnés vont jusqu’à 100 W.

Cette donnée rend crédible la piste d’une recharge filaire de cette puissance. Elle ne permet toutefois pas de connaître le temps nécessaire pour remplir la batterie, ni la durée pendant laquelle le téléphone conserverait sa puissance maximale. Ces résultats dépendent aussi de la batterie, de la température et de la gestion de charge.

Information État des preuves Conséquence Référence PYP110 Visible dans le document partagé Identifie l’appareil certifié Chargeurs jusqu’à 100 W Listés dans la certification Indice matériel sur la recharge filaire Nom OnePlus Turbo 7 Pro Association faite par des informateurs Nom encore à confirmer officiellement Batterie de 9 000 à 10 000 mAh Fuite concernant le projet ou un prototype Ne constitue pas la capacité définitive Commercialisation en France Pas d’annonce vérifiée Aucun prix ni calendrier français établi

Pourquoi la batterie attire autant l’attention

Les premières informations prêtent au projet une batterie d’au moins 9 000 mAh, avec un prototype qui atteindrait 10 000 mAh. Une telle capacité placerait l’autonomie au centre du produit. Pour les joueurs, les voyageurs ou ceux qui utilisent longtemps le partage de connexion, cette réserve potentielle est plus parlante qu’une fiche technique très chargée.

Mais une capacité supérieure ne se traduit pas mécaniquement par le même gain d’autonomie. Un écran rapide, le processeur, le réseau et les jeux exécutés changent la consommation. Sans essai et sans batterie finale annoncée, impossible de promettre un nombre de journées d’utilisation.

Il faut également conserver les deux nombres dans leur contexte : 9 000 mAh annoncés par une fuite et 10 000 mAh attribués à un prototype ne sont pas deux variantes commercialisées. Le document 3C ne tranche pas cette question.

Écran rapide et photo : beaucoup d’informations encore provisoires

Un écran plat de 6,78 pouces, une définition dite 1,5K, un rafraîchissement pouvant atteindre 185 Hz et un capteur principal de 200 mégapixels font partie des caractéristiques rapportées. Les détails du processeur sont plus incertains encore : son identifiant apparaît avec des appellations commerciales différentes selon les reprises.

Il vaut donc mieux attendre la présentation avant de choisir entre ce futur modèle et un téléphone déjà vendu. Même confirmé, un écran 185 Hz ne garantirait pas que chaque jeu fonctionne à 185 images par seconde : le logiciel et les modes pris en charge restent déterminants.

Pour la France, la référence vendue comptera autant que la fiche chinoise

Aucune disponibilité française du Turbo 7 Pro n’est établie à ce stade. Un éventuel appareil importé devra être évalué sur sa version logicielle, sa compatibilité réseau et ses conditions de garantie, sans supposer qu’un autre nom OnePlus en Europe désignera exactement le même matériel.

Le prochain élément décisif sera une annonce du fabricant reliant officiellement le nom Turbo 7 Pro au modèle PYP110. Elle permettra de vérifier si les 100 W accompagnent bien la batterie géante attendue et, surtout, si cette combinaison sera proposée au-delà de la Chine.