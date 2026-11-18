Google Maps, Spotify, notifications et épinglage : les usages de l’écran arrière des Xiaomi 18 Pro, avec les limites de compatibilité à connaître.

L’écran arrière des Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max ne sert pas seulement à se prendre en photo. Xiaomi met en avant Google Maps, Spotify et YouTube Music pour consulter un trajet ou commander sa musique depuis le dos du téléphone. Cette ouverture aux applications est intéressante, mais elle ne signifie pas que le petit écran peut remplacer intégralement celui de devant.

Le principe répond à une situation simple : posé face contre la table, un téléphone cache normalement toutes ses informations. Le second écran permet d’en conserver certaines sous les yeux. Pour un acheteur français, le point à vérifier sera donc moins la présence physique de cet affichage que les applications et fonctions effectivement compatibles avec sa version du logiciel.

Un trajet ou un morceau à consulter sans retourner le Xiaomi

La navigation et les commandes musicales figurent parmi les usages présentés autour du lancement mondial. Une indication de direction ou les commandes du morceau en cours demandent moins de place qu’une application complète. C’est précisément sur ce type d’information courte que le format peut se montrer pertinent.

Il faut néanmoins distinguer une interface adaptée au petit écran de l’application habituelle. Afficher la prochaine instruction ne revient pas à disposer de tous les outils de préparation d’un itinéraire. De la même manière, des commandes musicales ne garantissent pas que l’on puisse parcourir toute sa bibliothèque comme sur l’écran principal.

Usage Ce que l’écran arrière peut apporter Point à vérifier Google Maps Garder une indication de navigation visible au dos Fonctions prises en charge par l’application et le logiciel Spotify et YouTube Music Consulter ou commander la lecture musicale Commandes réellement disponibles, sans supposer une application complète Texte ou image épinglés Conserver une information choisie à l’arrière Lisibilité et confidentialité de ce que l’on affiche Notifications Voir certaines informations sans retourner l’appareil Compatibilité des applications tierces

Épingler une information : la manipulation décrite par Xiaomi

La présentation officielle du Xiaomi 18 Pro décrit l’épinglage de texte et d’images sur l’écran arrière. Pour le texte, le principe indiqué consiste à sélectionner le contenu, ouvrir le partage, puis choisir la fonction d’épinglage vers cet écran.

Sélectionner le texte utile, par exemple une courte information à garder visible. Ouvrir les options de partage depuis l’application concernée. Choisir l’action d’épinglage sur l’écran arrière, si elle est proposée. Vérifier le résultat au dos du téléphone : taille du texte, contenu affiché et visibilité pour l’entourage.

Le nom de l’action peut varier selon la langue et la version du logiciel. Xiaomi indique que les images peuvent également être épinglées : la fonction ne se limite donc pas à un texte sélectionné.

Les mini-applications créées par IA demandent encore du recul

Xiaomi a également présenté la création de petites applications à partir d’une description en langage naturel. La démonstration d’un outil d’apprentissage de vocabulaire illustre l’objectif : produire un usage court adapté à ce second écran, plutôt que réduire toute l’interface Android.

Ce volet doit être séparé des commandes musicales ou de l’épinglage. Il dépend de fonctions d’IA et de leurs conditions d’accès. Xiaomi précise que certaines capacités varient selon la région, la langue et la version du système, et que les outils génératifs peuvent être soumis à des limites mensuelles.

Avant d’en faire un argument d’achat, le plus utile est de vérifier ses deux ou trois usages personnels : lire une direction, changer de morceau, conserver une information courte. Ce sont ces actions répétées, avec les applications réellement installées, qui détermineront si l’écran arrière rend service au quotidien.