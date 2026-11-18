Le Xiaomi 17T dispose d’un téléobjectif optique 5×, contre 3,2× pour le Xiaomi 18 Pro. Le modèle Pro ne cadre donc pas plus serré à sa focale native, malgré son positionnement supérieur. Il mise en revanche sur deux capteurs de 200 mégapixels, un boîtier plus compact et des possibilités vidéo plus poussées. Pour choisir, le chiffre du zoom ne suffit pas : il faut regarder ce que vous photographiez et comment vous utilisez votre téléphone.

Ce comparatif porte sur les caractéristiques des versions françaises, pas sur un essai photo réalisé par Menow. Il distingue les possibilités matérielles des performances qu’il faudrait mesurer avec les deux appareils, dans les mêmes conditions.

Le tableau des différences qui comptent

La fiche française du Xiaomi 17T et les caractéristiques du Xiaomi 18 Pro permettent de comparer les mêmes catégories sans mélanger les versions chinoises et européennes.

Caractéristique Xiaomi 17T Xiaomi 18 Pro Écran principal AMOLED 6,59 pouces, 120 Hz 6,4 pouces, LTPO 1–120 Hz, protection contre les regards latéraux Définition 2 756 × 1 268 pixels 2 436 × 1 120 pixels Dimensions 157,6 × 75,2 × 8,17 mm 151,8 × 72 × 8,46 mm ; 8,56 mm en Bleu Cosmos Poids 200 g 198 g ; 203 g en Bleu Cosmos Processeur Dimensity 8500-Ultra Snapdragon 8 Elite Gen 6 Mémoire et stockage 12 Go ; 256 ou 512 Go, UFS 4.1 12 Go ; 256 ou 512 Go, UFS 4.1 Caméra principale 50 Mpx, 23 mm, 1/1,55 pouce, f/1,7, stabilisation optique 200 Mpx, 23 mm, 1/1,28 pouce, f/1,67, stabilisation optique Téléobjectif 50 Mpx, 115 mm, environ 5×, f/3, stabilisation optique 200 Mpx, 75 mm, environ 3,2×, f/2,4, stabilisation optique Ultra grand-angle 12 Mpx, 15 mm, champ de 120° 50 Mpx, champ de 102° Caméra avant 32 Mpx 50 Mpx avec autofocus Vidéo arrière annoncée 4K jusqu’à 60 i/s en HDR10+ et en Log 8K à 30 i/s ; 4K jusqu’à 120 i/s en Dolby Vision et en Log Vidéo avant 4K HDR10+ à 30 i/s 4K Dolby Vision jusqu’à 60 i/s Batterie 6 500 mAh 6 000 mAh Recharge 67 W filaire ; PPS jusqu’à 50 W 90 W filaire ; 50 W sans fil Écran arrière Non AMOLED de 2,7 pouces Logiciel indiqué sur la fiche HyperOS 3 HyperOS 4 Connectivité 5G, eSIM selon opérateur, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0 5G, eSIM selon opérateur, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 Résistance annoncée IP68, sous conditions de laboratoire IP68, sous conditions de laboratoire

Un zoom 5× ne veut pas dire une meilleure photo à toutes les distances

Les deux appareils partent d’une caméra principale équivalente à 23 mm. Le téléobjectif de 115 mm du 17T cadre plus serré que celui de 75 mm du 18 Pro, depuis le même emplacement. Pour isoler un détail de façade ou un sujet éloigné en plein jour, cette focale plus longue constitue une différence réelle.

Le 18 Pro utilise un téléobjectif de 200 Mpx qui permet aussi de recadrer l’image. Xiaomi évoque ainsi des niveaux supplémentaires de grossissement, mais un recadrage dans le capteur ne change pas la focale de l’objectif. On ne peut pas affirmer que le 17T gagnera à 5×, ni que les 200 Mpx du Pro effaceront systématiquement l’écart : lumière, traitement, mouvement du sujet et stabilisation interviennent.

Pour un portrait, le cadrage de 75 mm du Pro peut s’avérer plus facile à employer lorsqu’on manque de recul. Pour photographier loin, le 115 mm mérite davantage votre attention. Le bon choix dépend donc aussi de la place disponible autour du photographe.

Le Pro gagne surtout des possibilités pour filmer

Pour une vidéo familiale en 4K à 30 ou 60 images par seconde, les deux fiches annoncent les modes attendus. Le 18 Pro ajoute notamment la 4K à 120 i/s et l’enregistrement 8K à 30 i/s. Filmer à 120 i/s peut permettre de ralentir une action au montage ; cela demande aussi de la lumière et un travail sur les fichiers qui n’intéressent pas tous les utilisateurs.

À l’avant, le Pro annonce la 4K jusqu’à 60 i/s, contre 30 i/s sur le 17T, et un autofocus. Son écran arrière peut également servir à vérifier le cadrage avec les caméras principales. Ces usages sont plus significatifs pour un vidéaste que le seul nombre de mégapixels. Les résolutions maximales indiquées ne garantissent toutefois pas tous les modes sur chaque objectif, ni toutes les combinaisons de stabilisation.

500 mAh de plus d’un côté, un téléphone plus étroit de l’autre

Le 17T offre 500 mAh supplémentaires, mais cela ne mesure pas directement un gain d’autonomie. Les écrans, les processeurs et les réglages diffèrent. Sans protocole commun, annoncer plusieurs heures de plus serait inventer un résultat.

Le Pro est plus court de 5,8 mm et moins large de 3,2 mm. Il peut donc intéresser ceux qui cherchent un appareil plus facile à tenir. Il n’est pas systématiquement plus léger : la finition Bleu Cosmos atteint 203 g, contre 200 g pour le 17T. La recharge sans fil et l’écran arrière sont des avantages propres au Pro ; l’adaptateur secteur n’est inclus dans la boîte d’aucun des deux selon les fiches françaises.

Lequel correspond le mieux à vos usages ?

Vous photographiez souvent des sujets éloignés et filmez surtout en 4K classique : le 17T mérite de rester dans votre sélection. Son téléobjectif 115 mm n’est pas une version raccourcie de celui du Pro.

le 17T mérite de rester dans votre sélection. Son téléobjectif 115 mm n’est pas une version raccourcie de celui du Pro. Vous filmez face caméra, voulez des ralentis 4K ou la recharge sans fil : les différences du 18 Pro répondent à des besoins précis.

les différences du 18 Pro répondent à des besoins précis. Vous hésitez pour le jeu : la puce du Pro est plus ambitieuse, mais une comparaison de fluidité durable exige des mesures de température et de performances, pas seulement le nom du processeur.

Pour un achat en France, comparez enfin la même capacité de stockage et le prix final avec les accessoires nécessaires. Une remise, une offre de reprise et une réduction immédiate ne constituent pas le même avantage. Le supplément du Pro se justifie surtout si ses fonctions vous serviront réellement ; son nom ne rend pas automatiquement le zoom du 17T moins intéressant.