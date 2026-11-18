Stable européenne, version pilote ou simple calendrier : les modèles, numéros EUXM et vérifications utiles pour savoir où en est votre Xiaomi ou POCO.

HyperOS 4 existe bien en version européenne sur plusieurs Xiaomi et POCO, mais tous les propriétaires n’y ont pas le même accès. Le POCO F8 Ultra dispose d’une première version classée stable dans les suivis consultés. Pour le Xiaomi 17, les POCO X8 Pro et X8 Pro Max, notamment, des versions pilotes sont recensées : leur présence ne signifie pas que le téléchargement est proposé à tous les utilisateurs français.

La question n’est donc plus seulement « mon modèle est-il dans le calendrier ? ». Il faut aussi regarder la région du logiciel installé, le numéro complet de la version et son statut. Voici le point au 18 novembre, avec les différences entre les deux suivis indépendants lorsque leurs informations ne coïncident pas.

Quels modèles ont une version européenne repérée ?

Le tableau de déploiement actualisé par Xiaomi Firmware le 18 novembre distingue les versions stables et les pilotes. Le suivi régional de MIUIROM apporte des références supplémentaires. Ces inventaires documentent des versions ; ils ne remplacent pas une notification reçue sur chaque téléphone en France.

Modèle Référence européenne repérée Accès à retenir POCO F8 Ultra OS4.0.1.0.XPMEUXM Première version européenne classée stable, distribution progressive Xiaomi 17 OS4.0.1.0.XPCEUXM ; 4.0.3.0.XPCEUXM dans l’autre suivi Pilote, pas une ouverture générale Xiaomi 17 Ultra 4.0.3.0.XPAEUXM Pilote recensé par MIUIROM Xiaomi 17T OS4.0.7.0.XPTEUXM Pilote POCO X8 Pro Max OS4.0.6.0.XPLEUXM Pilote POCO X8 Pro OS4.0.7.0.XPJEUXM Pilote Redmi Note 15 Pro+ 5G / POCO M8 Pro OS4.0.8.0.XPREUXM Pilote Xiaomi 15 Ultra OS4.0.6.0.XOAEUXM Pilote Xiaomi 15 4.0.7.0.XOCEUXM Pilote recensé par MIUIROM POCO F8 Pro Aucune stable EUXM confirmée dans ces tableaux La stable Global ne prouve pas un accès sur la ROM européenne

Un point mérite une réserve particulière sur le F8 Ultra. Xiaomi Firmware signale ensuite une version 4.0.3.0, tandis que MIUIROM classe la référence européenne 4.0.3.0.XPMEUXM parmi les pilotes. Nous ne la présentons donc pas comme une nouvelle version déjà ouverte à tous. Les suivis s’accordent sur la première stable 4.0.1.0, mais pas sur l’accès à cette révision plus récente.

Les références du tableau sont conservées telles qu’elles apparaissent dans les suivis. L’un affiche le préfixe « OS », l’autre commence directement par le numéro. Cette différence de présentation n’est pas, à elle seule, un changement de région ou de canal.

Pourquoi un POCO F8 Pro peut être à jour ailleurs, mais pas le vôtre

Le F8 Pro illustre le piège du mot « Global ». Une première version OS4.0.2.0.XPKMIXM est classée stable sur son canal mondial. Cela ne correspond pas au canal européen, reconnaissable à EUXM. Un propriétaire peut donc montrer HyperOS 4 sur le même nom de téléphone sans utiliser la même branche logicielle que vous.

Fin du numéro installé Ce qu’elle identifie Comparaison pertinente EUXM Branche européenne EEA Version du même modèle et du même canal EUXM MIXM Branche mondiale, dite Global Version MIXM du même appareil CNXM Branche chinoise Ne pas l’assimiler à une mise à jour française

Changer le pays dans les réglages ne transforme pas une ROM MIXM en EUXM. Ce sont deux choses différentes : une préférence régionale d’un côté, la branche du système installé de l’autre. Pour comprendre votre attente, le numéro complet est plus utile que le pays choisi dans un menu.

Stable, pilote, calendrier : ce que vous pouvez réellement en déduire

Une version stable peut être distribuée progressivement. Le logiciel est alors destiné au canal public, sans que tous les appareils le reçoivent simultanément. Une version pilote, elle, reste réservée à un groupe limité avant un éventuel élargissement. Un téléchargement repéré dans un inventaire ne garantit donc pas que votre compte puisse l’installer.

Le calendrier répond encore à une autre question : il indique une période de début prévue pour une famille d’appareils. Il ne prouve pas qu’une version précise a été distribuée à votre téléphone. Confondre ces trois niveaux explique une grande partie des attentes autour de HyperOS 4.

Xiaomi 15, 15T et POCO X7 Pro : que promet la vague de mi-novembre ?

Le calendrier officiel de Xiaomi place notamment les Xiaomi 15, 15 Ultra, 15T, 15T Pro et POCO X7 Pro dans la vague commençant à la mi-novembre. Les pilotes du Xiaomi 15 et du 15 Ultra recensés ci-dessus ne signifient pas que les autres modèles de la vague ont déjà une stable européenne.

Xiaomi précise que les dates sont estimatives et peuvent évoluer selon la région, l’opérateur, le modèle et l’avancement du développement. L’ordre des appareils dans la liste n’est pas non plus une séquence exacte de livraison. Il ne faut donc pas lire « à partir de la mi-novembre » comme « obligatoirement disponible le même jour pour tous ».

Les Xiaomi 18 Pro et Pro Max, livrés avec HyperOS 4, constituent un autre cas : voir le système sur ces nouveaux appareils ne renseigne pas sur la progression de la mise à jour de votre ancien téléphone.

Les 4 vérifications à faire sur votre propre Xiaomi

La procédure de recherche de mise à jour donnée par Xiaomi France permet de vérifier directement l’offre destinée à votre appareil.

Ouvrez Paramètres → À propos du téléphone. Relevez le nom exact du modèle et le numéro complet du système. Ne vous arrêtez pas au seul chiffre HyperOS 3 ou 4. Repérez le suffixe : EUXM, MIXM ou un autre code. Comparez-le à la bonne ligne du suivi, pour le même modèle. Touchez Xiaomi HyperOS, puis Rechercher les mises à jour. Une version proposée par ce canal est une information plus directe pour votre appareil qu’une capture publiée ailleurs. Lisez les indications du téléchargement. S’il n’apparaît rien alors que seul un pilote est recensé, ce résultat reste cohérent avec un accès limité. Ne concluez pas immédiatement à une panne.

Si une mise à jour est proposée, préparez la sauvegarde de vos données importantes et suivez les exigences indiquées par le téléphone, notamment pour l’espace libre et l’alimentation. Un paquet d’une autre région n’est pas un raccourci équivalent à cette procédure.

Et si votre écran ne ressemble pas encore aux démonstrations ?

Recevoir HyperOS 4 ne garantit pas toutes les fonctions montrées sur chaque appareil. Xiaomi limite certains effets, présentations et fonctions d’intelligence artificielle à des modèles, langues ou régions déterminés. Le constructeur indique aussi que certains styles de widgets doivent arriver par une mise à jour d’ici la fin novembre, avec des variations possibles.

Le bon diagnostic consiste donc à séparer deux questions : « mon téléphone utilise-t-il HyperOS 4 ? » et « cette fonction précise est-elle prévue pour sa version ? ». Le tableau et le numéro installé répondent à la première. Pour la seconde, il faut consulter les fonctions réellement disponibles sur le modèle, sans prendre l’apparence d’une vidéo promotionnelle comme une promesse universelle.