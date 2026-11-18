Xiaomi 18 : des réservations apparaissent en Chine, mais le prix reste inconnu

Des réservations pour le Xiaomi 18 standard circulent chez des revendeurs en Chine, avant la présentation complète du téléphone. L’affiche relayée ces derniers jours montre un appareil dissimulé sous un tissu rouge. Elle ne donne ni prix ni fiche technique définitive. Surtout, les éléments retrouvés ne permettent pas de transformer ces démarches commerciales en précommande officielle mondiale de Xiaomi.

Pour ceux qui attendaient le modèle standard après les Xiaomi 18 Pro et Pro Max, cette distinction est importante. Décembre reste une fenêtre rapportée, pas une date officielle que nous avons pu vérifier. Aucune disponibilité française du Xiaomi 18 standard n’est confirmée dans ces documents.

Les réservations avaient commencé à circuler avant le 17 novembre

La première couverture des réservations anticipées retrouvée le 12 novembre évoquait déjà une opération rapportée par un blogueur. Les informations concernaient des points de vente physiques et un téléphone dont les détails commerciaux n’étaient pas encore publics.

La nouvelle affiche reprise le 17 novembre entretient l’attente autour de la version standard. Elle annonce une réservation à l’aveugle, mais l’origine constructeur de sa diffusion n’a pas pu être authentifiée à partir d’une publication primaire accessible. Le document ne suffit donc pas à affirmer que Xiaomi a lancé sa campagne officielle ou fixé un jour de commercialisation.

Il ne faut pas davantage confondre cette piste chinoise avec le lancement international des 18 Pro et 18 Pro Max. Ce sont des références différentes : leur arrivée sur les sites européens ne vaut pas annonce de la version standard.

Ce qui est observé, ce qui reste une fuite et ce qui manque pour la France

Point à vérifier État des informations Ce que cela signifie pour l’acheteur français Réservations en Chine Opérations de revendeurs rapportées depuis le 12 novembre ; affiche de réservation relayée ensuite Ce n’est pas une ouverture des commandes en France Lancement en décembre Fenêtre évoquée par les publications, sans date officielle retrouvée Impossible de promettre une livraison avant les fêtes Prix du standard Pas de tarif définitif vérifié Aucun écart en euros sérieux à calculer face aux Pro Écran de 6,4 pouces Caractéristique attribuée aux fuites Le format final reste à confirmer Deux caméras de 200 Mpx Configuration supposée, avec un ultra grand-angle de 50 Mpx Aucune qualité photo réelle démontrée Batterie de 7 200 mAh et recharge 100 W Capacités rapportées, non validées ici par une fiche officielle du standard Ne pas les traiter comme des caractéristiques de la future version française Distribution européenne Annonce non retrouvée pour le modèle standard Calendrier, variantes et conditions locales restent inconnus

Pourquoi les chiffres de batterie demandent encore de la prudence

Les rumeurs décrivent un téléphone compact doté d’une réserve importante. Le nombre de 7 200 mAh revient dans plusieurs reprises, mais des publications antérieures évoquaient aussi d’autres capacités testées. Il est donc trop tôt pour calculer un avantage définitif face à un appareil déjà commercialisé.

Même une capacité officiellement annoncée ne suffirait pas à prévoir plusieurs jours d’autonomie. Taille et luminosité de l’écran, puce, modem, logiciel et usages changent la consommation. Un chiffre de recharge maximal ne donne pas non plus le temps réel nécessaire pour passer de 0 à 100 %.

La photo appelle la même réserve. Deux capteurs de 200 Mpx, s’ils sont retenus, décriraient une configuration matérielle ; ils ne prouveraient ni un meilleur zoom de nuit, ni des portraits plus réussis que ceux d’un modèle Pro. Ces résultats demanderaient des images comparables et des essais.

Une réservation sans fiche finale : les questions à poser avant de verser de l’argent

Le terme « réservation à l’aveugle » ne dit pas, à lui seul, ce que le vendeur garantit. Avant un versement, il faut pouvoir identifier précisément l’engagement :

Qui reçoit l’argent ? Le fabricant, une enseigne ou un intermédiaire indépendant ne proposent pas forcément les mêmes conditions.

Le fabricant, une enseigne ou un intermédiaire indépendant ne proposent pas forcément les mêmes conditions. Que réserve-t-on ? Une place dans une file, un stock ou une configuration déterminée sont trois engagements différents.

Une place dans une file, un stock ou une configuration déterminée sont trois engagements différents. Le montant est-il remboursable ? Les modalités doivent être écrites, avec les délais et les éventuelles retenues.

Les modalités doivent être écrites, avec les délais et les éventuelles retenues. Quelle version sera livrée ? Une référence destinée à la Chine ne garantit pas les mêmes services, langues, bandes réseau ou conditions de prise en charge qu’une version européenne.

Une référence destinée à la Chine ne garantit pas les mêmes services, langues, bandes réseau ou conditions de prise en charge qu’une version européenne. Quel sera le coût final ? Transport, taxes et éventuels frais d’importation peuvent changer la comparaison avec un achat local.

Le document décisif sera l’annonce du modèle standard

Pour savoir s’il vaut mieux attendre ce Xiaomi 18, il manque encore les éléments qui permettent un vrai choix : prix, capacité de stockage, caractéristiques finales, date et pays de distribution. Une réservation chinoise montre que des vendeurs préparent son arrivée ; elle ne fournit pas encore cette réponse pour la France.

Le prochain jalon utile sera donc une fiche officielle propre au Xiaomi 18 standard, accompagnée de conditions de vente vérifiables. Les annonces des Pro et les chiffres de prototypes ne peuvent pas la remplacer.