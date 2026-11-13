Xiaomi 18 Pro ou POCO F8 Pro : à 100 W tous les deux, le vrai écart se joue en photo

Le Xiaomi 18 Pro chinois et le POCO F8 Pro annoncent tous deux 100 W en filaire. Pour décider si le 18 Pro mérite un surcoût, regardez d’abord les appareils photo et la version que vous pourrez acheter en France.

Critère 18 Pro (Chine) POCO F8 Pro Batterie 7 000 mAh 6 210 mAh Recharge filaire 100 W 100 W Téléobjectif 200 Mpx, 3,2× 50 Mpx, 2,5×

Trois différences qui se voient sur la fiche

Le Xiaomi chinois annonce 7 000 mAh et la recharge sans fil, contre 6 210 mAh et une recharge filaire pour le POCO. Le 18 Pro associe un capteur principal de 200 Mpx à un périscope de 200 Mpx à 3,2×. Le POCO utilise un capteur principal de 50 Mpx et un téléobjectif de 50 Mpx à 2,5×.

Ce qui peut justifier de payer plus

Si vous photographiez surtout avec le capteur principal en journée, demandez-vous à quelle fréquence vous utilisez le zoom ou la recharge sans fil. Si vous prenez régulièrement des portraits serrés ou des photos de scène, le périscope est un critère à examiner. Côté prix, comparez les montants réellement payés en euros à garantie équivalente : le tarif chinois du Xiaomi ne tient pas compte de l’importation. Consulter la fiche technique du POCO.

Écran, puce et recharge : le POCO garde des arguments

Le POCO offre 6,59 pouces contre 6,4 pour le Xiaomi, tous deux à 120 Hz. Le Xiaomi ajoute un écran arrière de 2,7 pouces et le mode de confidentialité. Le Snapdragon 8 Elite du POCO précède le Gen 6, mais une comparaison de jeux exige les mêmes réglages et la même durée. À 199 g contre 203 g, le poids est proche.

Ce que vous achetez vraiment pour la photo

L’ultra grand-angle passe de 8 Mpx sur le POCO à 50 Mpx sur le Xiaomi. C’est un écart à examiner si vous photographiez des intérieurs ou des groupes. Le Xiaomi est aussi le seul des deux à annoncer 50 W sans fil. Le POCO global présente un avantage pratique si vous voulez un appareil vendu sur le marché français. Vérifiez aussi les engagements de suivi, l’eSIM selon la référence et la garantie avant de comparer les prix.